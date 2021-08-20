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Giriş Tarihi: 20.8.2021

Aşure aşı İslam Alemine şifa getirsin

Aşure aşı İslam Alemine şifa getirsin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, aşure gününün tüm İslam âlemine ve insanlığa barış ve huzur getirmesini diledi. Emine Erdoğan, Twitter adresinden aşure günüyle ilgili yaptığı paylaşımında, "Allah, Kerbela'nın kalplerimizde hiç dinmeyen acısıyla tuttuğumuz Muharrem oruçlarını kabul etsin. Sevgi ve kardeşlik ile tatlandırdığımız, hoşgörüyle paylaştığımız aşure aşının tüm İslam âlemine şifa getirmesini diliyorum. Hz. Hüseyin ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle anıyorum" dedi. ANKARA
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Aşure aşı İslam Alemine şifa getirsin
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