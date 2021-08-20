Cumhuriyet’in darbecileri savunan haberine tepki yağdı!

28 Şubat darbesi davasında müebbet hapis cezası alan dönemin Genelkurmay 2'nci başkanı Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan dahil 14 sanık hakkında Yargıtay kararı onadı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise infaz kararını işleme koydu. Karar sonrasında Çevik Bir, Çetin Doğan ve beş kişi tutuklanarak cezaevine konulurken, yedi kişi hâlâ aranıyor.
Cumhuriyet Gazetesi, 28 Şubat davasının Yargıtay'da onanarak karara bağlanması sonrasında, Çevik Bir ve Çetin Doğan dahil 14 sanık hakkındaki ajans haberine "Yıllarca hizmet etmişlerdi: 28 Şubat sanıklarının rütbeleri sökülecek!" başlığını attı. Sosyal medyada ise Cumhuriyet Gazetesi'nin bu haberini alıntıyanlar gazeteye tepki gösterdi. İşte o tepkiler:
"BU AZİZ MİLLETE İNANCI VE SAYGISI İŞTE BU KADAR"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Cumhuriyet Gazetesi'ne tepkisini "Cumhuriyet Gazetesi'nin anayasaya, hukuka demokrasiye ve en önemlisi bu aziz millete inancı ve saygısı işte bu kadar" diyerek dile getirdi.
"HİZMET? SAHİPLERİNE HİZMET ETTİKLERİ KESİN"
AK Parti MKYK Üyesi-Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Türkoğlu ise gazetenin "Yıllarca hizmet etmişlerdi" vurgusuna "Hizmet.? Sahiplerine hizmet ettikleri kesin. Tıpkı tankların namlusunu doğrulttukları millete hizmet etmediklerinin kesin olduğu gibi" ifadesini kullandı.
"BU KARAR TARİHİN AKIŞI İÇERİSİNDE BASİT BİR NOKTADIR"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhuriyet Gazetesi'nin haberini alıntılayarak, "28 Şubat bin yıl sürecek dediklerinde söylediğimiz bir söz vardı. Tekrar söylüyoruz, 'Bu karar tarihin akışı içerisinde basit bir noktadır' " dedi.
"EVET YILLARCA HİZMET ETMİŞLERDİ AMA KİME?"
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan sosyal medya hesabından gazetenin başlığı için şu yorumu yaptı: "Evet yıllarca hizmet etmişlerdi ama kime? Üniversite kapılarında ağlayan öğrencilere değil! Devlet kapılarında ağlayan analara değil! Evlatları için ağlayan babalara değil! Onların hizmetleri bu millete değil!!!"
"KIRINTILARI OLARAK DA GERİYE AŞAĞIDAKİ GAZETE KALDI"
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Coşar ise tepkisini "Recep Tayyip Erdoğan'ın davasında yürümekte şeref duyuyorum. Çünkü Müslümanlara zulmeden herkesten tek tek hesabını sordu. Kırıntıları olarak da geriye aşağıdaki gazete kaldı" cümleleriyle ortaya koydu.
"ARKA ODALARDAKİ MASALAR YERİNE ÜLKEYE HİZMET ETSELERDİ SÖKÜLMEZDİ"
AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir gazetenin paylaşımını alıntılayarak, "Kime hizmet etmişlerdi? Bu sorunun cevabını aziz milletimiz çok iyi biliyor" yorumunu yaparken, AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Nevzat Yüce ise gazeteye tepkisini şöyle dile getirdi: "Arka odalardaki masalar yerine ülkeye hizmet etselerdi sökülmezdi."
28 ŞUBAT DARBESİ'NDE NELER YAŞANMIŞTI?
1997'deki 28 Şubat darbesinde askerler irtica bahanesi öne sürmüş, halkın seçtiği Refahyol hükümeti askeri müdahaleyle devrilmiş, dini bütün milyonlarca insan fişlenmişti. Başörtülü kadınların okuması, çalışması engellenmiş, insanlar işlerinden edilmiş ya da sürgüne tabi tutulmuş, mağdur edilmişti; eften püften bahanelerle gözaltına alınanlar, cezaevine konulanlar, inançlarından dolayı idamla yargılananlar, işkenceye maruz bırakılanların yanı sıra bir paşanın tabiriyle 'vatansız akılsızlar' olarak görülen dindar bireylerin cadı avına başlanmıştı. Darbenin başarıya ulaşması için Sincan'da tanklar dahi yürütülmüş, psikolojik harp taktikleri uygulanmış, yargı, medya ve sivil toplum kuruluşları da 28 Şubat darbesinin silahları olarak görevlerini yerine getirmişti.Son dakika: 28 Şubat davasının darbeci 2 sanığı aranıyor