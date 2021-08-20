Cumhuriyet’in darbecileri savunan haberine tepki yağdı!

"ARKA ODALARDAKİ MASALAR YERİNE ÜLKEYE HİZMET ETSELERDİ SÖKÜLMEZDİ"

AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir gazetenin paylaşımını alıntılayarak, "Kime hizmet etmişlerdi? Bu sorunun cevabını aziz milletimiz çok iyi biliyor" yorumunu yaparken, AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Nevzat Yüce ise gazeteye tepkisini şöyle dile getirdi: "Arka odalardaki masalar yerine ülkeye hizmet etselerdi sökülmezdi."

28 ŞUBAT DARBESİ'NDE NELER YAŞANMIŞTI?

1997'deki 28 Şubat darbesinde askerler irtica bahanesi öne sürmüş, halkın seçtiği Refahyol hükümeti askeri müdahaleyle devrilmiş, dini bütün milyonlarca insan fişlenmişti. Başörtülü kadınların okuması, çalışması engellenmiş, insanlar işlerinden edilmiş ya da sürgüne tabi tutulmuş, mağdur edilmişti; eften püften bahanelerle gözaltına alınanlar, cezaevine konulanlar, inançlarından dolayı idamla yargılananlar, işkenceye maruz bırakılanların yanı sıra bir paşanın tabiriyle 'vatansız akılsızlar' olarak görülen dindar bireylerin cadı avına başlanmıştı. Darbenin başarıya ulaşması için Sincan'da tanklar dahi yürütülmüş, psikolojik harp taktikleri uygulanmış, yargı, medya ve sivil toplum kuruluşları da 28 Şubat darbesinin silahları olarak görevlerini yerine getirmişti.

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