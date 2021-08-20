Evlat hasreti kanser etti

Berlın'de Almanya Başbakanı Merkel'in çalışma ofisi önünde yaklaşık 2 yıldır evlat nöbeti tutan anne Maide Töremiş
, terör örgütü PKK'nın yaşattığı acılardan dolayı kanser oldu. 'Okula gidiyorum' diye 12 Kasım 2019'da evden çıkan kızı Nilüfer'den (21) bir daha haber alamayan anne Maide Töremiş, yaz kış demeden evlat nöbetini tuttuğu Berlin
'de geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Hastaneye kontrole giden acılı anne, meme kanseri olduğunu öğrendi. SABAH'a konuşan anne Maide Töremiş, "PKK yüzünden yaklaşık iki yıldır kızım için gözyaşı döküyorum. Evlat hasreti beni sonunda kanser etti. PKK hem kızımı aldı, hem de benim bu illet hastalığa yakalanmama yol açtı. Tüm dünya, Avrupa
görsün, PKK sadece çocuklarımızın değil annelerin de canını alıyor" dedi. Almanya'ya 25 yıl önce göç eden iki çocuk annesi Maide Töremiş'in kızı Nilüfer Töremiş
, yaklaşık iki yıl önce 'okula gidiyorum' diye çıktığı evine bir daha dönmemiş, örgüt tarafından kaçırıldığı ortaya çıkmıştı.