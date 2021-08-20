Türkiye’de 65 il risk kategorisinden çıktı

Sağlık Bakanlığı'nın en az bir doz aşı olan 18 yaş üstü nüfusa göre hazırladığı haritada, Türkiye
'de 65 il, aşılama oranı yüzde 65'in üzerinde olduğundan çok yüksek risk
ve yüksek risk kategorisinden çıktı. Böylece Türkiye genelinde aşılama oranı yüzde 65'in altında yalnızca 16 il kaldı.
BATI'DA AZ, DOĞU'DA YÜKSEK
Bu illerin içinde yüksek risk (turuncu) kategorisinde 10, çok yüksek risk (kırmızı) kategorisinde 6 il yer aldı. Yüksek risk kategorisinde Kahramanmaraş, Elazığ, Bingöl, Aksaray, Adıyaman, Bayburt, Ağrı, Iğdır, Batman
ve Siirt bulunurken, çok yüksek risk kategorisinde Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Muş ve Gümüşhane yer aldı. 3 büyükşehirden Ankara ve İzmir düşük, İstanbul
ise orta risk kategorisine geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde 100 bin kişiye karşılık gelen vaka sayısını da sosyal medya hesabından paylaştı. Vaka sayısının en fazla olduğu iller Batman (656.80), Diyarbakır (627.55), Rize (575.56), Bingöl (546.19), Siirt (543.39) olurken en az olduğu iller ise Aydın (38.69), Muğla (45.46), Antalya (47.29), İzmir (49.81) ve Kırklareli (56.12) olarak açıklandı. Büyükşehirlerdeki vaka sayıları sırasıyla İstanbul'da (181.96), Ankara'da (199.55), Adana (241.64) ve Bursa'da (129.70) oldu. Bakan Koca, "Van, Yozgat, Erzurum'da 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı yüzde 65'in üstüne çıktı. Kovid-19 Risk Haritası'nda bu illerimizin rengi turuncu yerine sarı. Kilis ve Zonguldak düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları yüzde 75'in üzerinde. Haritada iki şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 33'e yükseldi" ifadelerini kullandı. Vaka sayısının en fazla arttığı illeri de açıklayan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı
en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart. Maske, mesafe ve temizlik olmazsa olmaz. Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım" değerlendirmesinde bulundu.
AŞI KARTI OLMAYAN SERVİSÇİLER OKULLARDA ÇALIŞAMAYACAK
İSTANBUL'DA okulların açılmasına günler kala aylarca kontak çevirmeyen servisçiler de hazırlıklara başladı. 29 Temmuz'da UKOME toplantısında alınan yüzde 15'lik zammın uygulanacağını söyleyen İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, en kısa mesafenin 271 liradan 312 liraya çıktığını belirtirken en uzak mesafe için 748 lira alınacağını kaydetti. Hamza Öztürk, "Aşı kartı olmayan servisçiler, okullarda çalışamayacak. Aşı kartına olumsuz bir tepki gelmedi, 18 bin 700 üyemizden 1 üye olumsuz dönüş yaptı, 'Aşı olmuyorum, olmayı da düşünmüyorum' diye. Mutlaka her toplulukta, karşıtlar veya alternatif fikirde olanlar çıkabilir ama biz topluma hizmet veriyoruz, konan kurallara uymamız gerekiyor" dedi. DHA
AB, TÜRKİYE'NİN SERTİFİKASINI TANIDI
AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye, Kuzey Makedonya ve Ukrayna'nın uyguladığı Kovid-19 aşı sertifikalarına "denklik" verilmesi kararı alındığını açıkladı. Açıklamada, kararın 20 Ağustos itibarıyla geçerli olacağına işaret edilerek, 3 ülkenin AB aşı sertifikası sistemine bağlanacağı, verdikleri aşı sertifikalarının "AB Dijital COVID Sertifikası" ile aynı koşulları taşıyacağı ve AB ülkelerinde de kabul edileceği bildirildi. Sertifikayla AB'de onaylı Kovid-19 aşılardan BioNTech- Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson olmuş ve son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde ek test veya ilave kısıtlamalar uygulanmıyor.
19 BİN 320 VAKA, 216 VEFAT
TÜRKİYE'DE dün test yapılan 292 bin 538 kişiden 19 bin 320'sine Kovid-19 tanısı konulurken, 216 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 14 bin 743 olarak açıklandı. Günlük tabloyu sosyal medyadan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart" ifadesini kullandı. ANKARA
AŞI OLANLARA BİN LİRA
ŞANLIURFA'NIN Birecik ilçesinde vaka sayısı artıyor. Bu nedenle Birecik Kaymakamı Kadir Duman, Birecikli hayırseverler ile birlikte aşı kampanyası başlattı. Bu kapsamda Kovid-19 aşısı yaptıran kişiler arasından 18 kişiye biner TL hediye çeki verildi. Mehmet YILDIRIM/SABAH