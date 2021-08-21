Eylemin 2’inci yılında Diyarbakır’a davet ettiler

Diyarbakır'da 719 gündür HDP İl Binası önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan 234 aile, Almanya'da tek başına evlat nöbeti tutan anne Maide Töremiş ile görüntülü görüşme yaptı.

Anneler, kansere yakalanan Töremiş'e geçmiş olsun dileğinde bulunurken, evlat nöbetinin 2'inci yılına gireceği 3 Eylül nedeniyle Diyarbakır'a davet ettiler. Tedavisini bırakarak Diyarbakır'a geleceğini belirten Maide Töremiş, "3 Eylül'de eyleminizin ikinci yılında sizlerle Diyarbakır HDP il binası önünde olacağım. Benim hastalığım çok hızlı ilerliyor.

Doktorlar görüşme yapıp, izin aldım. Tedavimi erteleyerek, 3 Eylül'de Diyarbakır'a geliyorum. Sizlerle birlikte evlatlarımızı isteyeceğiz. Tüm Dünya, Avrupa annelerin sesini 3 Eylül'de daha net duyacaktır. Biz çocuklarımızı PKK'dan kurtarana kadar, Diyarbakır, Almanya, Van, Hakkâri, Muş, Şırnak'ta eylemlerimizi sürdüreceğiz" dedi. Anneler, görüntülü görüşme sırasında, "Maide anne, 719 gündür eylemimizi sürdürüyoruz. Elimizde senin kızının resmi ile seni 3 Eylül nedeniyle Diyarbakır'a desteğin için davet ediyoruz" dediler. Annelerin daveti üzerine Maide Töremiş şöyle dedi: "Benim kemoterapiye başlamam gerekiyor. Ama benim bir hedefim var. Ölüm döşediğinde de olsa, ben çocuğumu o katillere kurban vermeyeceğim. Bunun için kendime bir söz vermişim. Ben tedavimi sizin yanınızda olmak için erteleyip geliyorum. Çünkü bizim sizinle de bir hedefimiz var. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için 3 Eylül günü sizin yanınızda olacağım ve birlikte mücadele edeceğiz."