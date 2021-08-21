İyi Partili başkan ile çalışanın ‘ayağa kalkmıyorsun’ tartışması karakolda bitti

Aydın'da İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya yeni bir skandala daha imza attı. Başkan Kaya, İncirliova İlçe Mezarlığı'na sürgüne gönderdiği belediye personeli Emre Ekiz ile ayağa kalkmama nedeniyle tartışma yaşadı.

Mezarlığa ziyarete gelen Başkan Kaya, 'Niye ayağa kalkmıyorsun terbiyesiz utanmaz. Senin a…k.." şeklinde tehdit ve hakaretlerde bulundu. Olayın ardından soluğu İncirliova Polis Merkezi'nde alan Ekiz, Başkan Kaya'dan şikayetçi oldu. SABAH'ın ulaştığı ifadede Ekiz, "İlçe mezarlığında görev yapıyorum. Olay günü mezarlık giriş kapısında sırtım anayola yani kapıya dönük vaziyette oturmaktaydım. Bu esnada Belediye Başkanı Aytekin Kaya mezarlığa gelmiş. Ben görmedim. Aytekin Kaya bana, 'Niye ayağa kalkmıyorsun terbiyesiz, utanmaz senin a…k…' dedi. Bana yönelik tehdit ve hakaretlerinden dolayı davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Aydın'da İncirliova Belediyesi 2019 yerel seçimlerinde MHP'den İYİ Parti'ye geçtikten sonra başkanlık koltuğuna Aytekin Kaya oturdu. Kaya önce, belediyenin insan kaynakları müdürü Esen Ekiz'i tuvaleti bile olmayan temizlik şantiyesine göndermişti. Bununla yetinmeyen Başkan Kaya, 5 Temmuz'dan itibaren eşi Emre Ekiz'i İncirliova İlçe Mezarlığı'nda görevlendirildi. Emre Ekiz, oda olmayınca mezarlıkta musalla taşının yanındaki bankta oturarak mesaisini tamamlıyor.

MEZARLIK ZİYARETİNDE HAKARET VE TEHDİT

Başkan Aytekin Kaya, geçtiğimiz günlerde saat 09.45 sıralarında İncirliova İlçe Mezarlığı'na ziyaret yaptı. Mezarlığa ziyarete gelen Başkan Kaya, 'Niye ayağa kalkmıyorsun terbiyesiz utanmaz. Senin a…k.." şeklinde tehdit ve hakaretlerde bulundu. Ekiz de, 'Mezarlığa gelen vatandaşların içinde de küfür etsene' dedi. Kaya da 'Seninle görüşeceğiz. Ben olmadığım yere bile yüz şahit dikerim" diyerek ayrıldı. Olayın ardından soluğu İncirliova Polis Merkezi'nde alan Ekiz, Başkan Kaya'dan şikayetçi oldu.

Emre Ekiz

İFADEYE SABAH ULAŞTI

Ekiz'in polis merkezine verdiği ifadeye SABAH ulaştı. Ekiz ifadesinde, "İlçe mezarlığında 08.30 ile 17.30 saatleri arasında görev yapıyorum. Olay günü mezarlık giriş kapısında sırtım anayola yani kapıya dönük vaziyette oturmaktaydım. Bu esnada Belediye Başkanı Aytekin Kaya mezarlığa gelmiş. Ben görmedim. Aytekin Kaya bana, 'Niye ayağa kalkmıyorsun terbiyesiz, utanmaz senin a…k…' dedi. Ben bu esnada ayağa kalkmıştım. Defin işlemleri için mezarlığa gelenler oldu. Ancak Aytekin Kaya bana hakaret ettiğinde yanımızda kimse yoktu.

Emre Ekiz, Başkan Aytekin Kaya tarafından ilçe mezarlığına sürgüne gönderilmişti

Sonradan mezarlığa gelenler oldu. Ancak hakaretleri duyup duymadıklarını bilmiyorum. Vatandaşlar mezarlığa girince ben de Aytekin Kaya'ya, 'Bunca insanın içinde de küfür etsene' dedim. Aytekin Kaya, 'Senle görüşeceğiz. Ben olmadığım yere bile yüz şahit dikerim' diyerek yanımdan ayrıldı. Hakaret ve tehditlerinden dolayı şikayetçiyim. Ben mezarlıkta görevlendirildikten sonra yanıma daha önceden tanımadığım şahıslar gelerek belediye başkanı hakkında ileri geri konuşup ağzımı aramaktalar. Bu şahısların Aytekin Kaya tarafından yönlendirildiğini ve kasıtlı olarak yanıma gelip ağzımı aradıklarını düşünüyorum. Aytekin Kaya özellikle insanların olmadığı yerde bana yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunmaktadır" dedi.