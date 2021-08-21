İstanbul Üsküdar
'daki Kerem Aydınlar Camii
'nde cuma namazını kılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan
gündemdeki konularla ilgili önemli mesajlar verdi:
AFGANİSTAN YALNIZ BIRAKILDI:
20 yılı aşkın sürede gerek Batı dünyası
gerek İslam dünyası Afganistan
'a gerekli ihtimamı göstermemiştir. Önce Rusya
sonra ABD
'nin müdahalesi sağlıklı olmamıştır. Bu ülkeler; buraya sadece askeri şekilde yaklaştılar. Eninde sonunda bütün bu adımların geldiği yer belli oldu. Afganistan şu anda ciddi manada kendi başına bırakıldı. Taliban'ın buradaki takınacağı tavır belli olduğu halde çeşitli görüşmeler olmuş, gelinen netice de ortada.
DERDİMİZ BÖLGEDE ÖLÜM OLMASIN:
ABD bizimle de birtakım görüşmeler yaptı. Taliban ile görüşmelerimiz oldu. Derdimiz o ki, bütün buralarda şu anda ölümden uzak bir adım atılmış olsun. Bana göre bu Afganistan'ın en önemli kazanımı olacaktır.
300 BİN AFGAN GÖÇMEN VAR:
Bu ABD'yle göçmen anlaşması yalanını ABD yalanladı ama bunlar hâlâ konuşuyor. Ama bunların meşrebi de mizacı da yalan. Benim milletim bu yalancılara gereken dersi verecek. Türkiye
'nin ana muhalefeti 'Afganistan'dan Türkiye'ye 1.5 milyon düzensiz göç oldu' diyor. Maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu rakamların hepsi yalandır. Türkiye'ye Afganistan'dan böyle bir göç olmamıştır. Türkiye'de şu an emniyet kayıtlı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur. Yapmakta olduğumuz önleyici duvarların hepsi düzensiz göçleri engellemek içindir.
GERİ GÖNDERİLMESİ GEREKENLERİ GÖNDERDİK:
Biz topraklarından kaçkın durumunda olan veya kaçan ve ülkemize sığınmakta olan insanlara kapılarımızı kontrollü olarak devamlı açtık. Ve geri gönderilmesi gerekenleri de geri gönderme merkezlerinde kontrole almak suretiyle ülkelerine geri gönderdik.
KAPIMIZ ÇALINIRSA GÖRÜŞÜRÜZ:
Gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz, buna kapalı değiliz. Ortada bir vaka var, bir gerçek var. Bu konuyla ilgili de kapı çalındığında kapımızı açar, görüşmelerimizi de yaparız.
BU MİLLET DÜRÜSTLERLE YOLUNA DEVAM EDER: Bay Kemal
, sıfatıyla yalancı Kemal'dir. Ben hiçbir zaman onun dürüstlüğünü zaten hiç yaşamadım. Yaptıkları her şey yalan, dürüst bir davranış yok. Yanlarında zaten yalan makineleri var. Yalan üstüne yalan. Yahu bu ülkede bir felaket yaşıyoruz. Dayanışma yok, yalan var. Dürüst ol, milleti yalanla bir yerlere taşıyacağınızı zannetmeyin. Taşıyamayacaksınız. Böyle bir felaketin olduğu dönemde siz bu ülkeyi yönetenlerin yanında yer almanız lazım. Ne Doğu Karadeniz'de bunu yapabildiler, ne yangın afetlerinde bunu yapabildiler, ne Batı Karadeniz'de bunu yapabildiler.
İKİ ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATADI
Başkan Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne, vekaleten bu görevi yürüten Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'yi, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne de Prof. Dr. Mustafa Kurt'u atadı.