Narkotik ve İstihbarat polisinden ortak operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından ortak uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. 1 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kilo 530 gram metamfetamin ele geçirildi.





İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik ortak operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu satışı yapan şüphelilerin adresi tespit edildi. Ekipler tarafından adrese düzenlenen baskında 1 kilo 530 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.