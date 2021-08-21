Selçuk Bayraktar’dan Cumhuriyet ve BirGün’ün asılsız iddialarına cevap! Ne yalandan ne de iftiradan utanıyorlar





'VAKFIMIZA TEK KURUŞ PARA GİRMİYOR'

Yaklaşan TEKNOFEST öncesinde yapılan provokatif haberler sonrasında T3 Vakfı basın açıklaması yaptı. Yapılan basın açıklamasında "T3 Vakfı olarak 73 paydaşımızla birlikte 4 yıldır dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'i düzenliyoruz. TEKNOFEST paydaşlarımız bu organizasyonda yarışmalar düzenliyor, bu yarışmalara katılan gençlere projelerini gerçekleştirme imkanı sunuyor, malzeme destekleri, ödüller veriyor. Vakfımız bu organizasyondan 1 kuruş gelir elde etmiyor, bilakis hem maddi katkı sunuyor hem de binlerce gönüllümüzle birlikte bu işe öncülük ediyor.



Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) da TEKNOFEST paydaşlarımızdan biri. 2005'den beri düzenlediği Elektrikli Araç Yarışları ile 2016'dan beri düzenlediği IHA Yarışmalarını, 4 yıldır TEKNOFEST'te düzenliyor, böylece çok daha geniş kitlelerle buluşuyor. TÜBİTAK tıpkı diğer

paydaş kurumlar gibi bu yarışmalarla ilgili vakfımıza herhangi bir ödeme yapmıyor, para aktarmıyor. Kendi düzenlendiği yarışmaları kendi imkanlarıyla doğrudan gerçekleştiriyor.