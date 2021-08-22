Ermeni silahlı gruplar, Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı konuşlanan Ermeni silahlı gruplar tarafından, 21 Ağustos yerel saatle 23.40'dan 22 Ağustos 00.40'a kadar Ağdam ilinin Muğanlı, Hocalı ilinin Sığnah ve Hocavend ilinin Tağacard yerleşkelerindeki Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Ermenilere yanıt ateşiyle karşılık verildiği, Azerbaycan askerleri arasında ölen ya da yaralanan olmadığı ve durumun Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olduğu ifade edildi.

