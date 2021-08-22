Türkiye’ye teşekkür: Sağlık imkanları ayağımıza kadar geldi!

ÇOBANBEY'DE TIP FAKÜLTESİ KARARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de şubat ayında yayımlanan kararla, Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey beldesinde tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kurulması için faaliyetlere başlandı.

Tıp fakültesinden yetişecek sağlık personelleri bölge halkına sağlanan hizmetlere büyük katkı sağlayacak.

AMBULANS VE TELSİZ İLETİŞİM SİSTEMİ KURULDU

Sağlık Bakanlığı, Ocak 2019'da, hastaneler ve sağlık birimleri arasında ağ yapısı oluşturup acil vakalara müdahale ve hasta sevklerini etkin yönetmek amacıyla Çobanbey'de ambulans ve telsiz iletişim sistemini kurdu.

Sistem halihazırda 50 ambulansla hastane ve acil sağlık istasyonları arasında çalışırken, STK'lere ait 25 ambulans söz konusu sisteme katkı sağlıyor.

Komuta merkezinde Türkiye'nin eğittiği Suriyeliler görev alıyor.

"SAĞLIK İMKANLARI AYAĞIMIZA KADAR GELDİ"

Kalp rahatsızlığı bulunan Cerabluslu Ali Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bab hastanesinde gördüğü tedaviyi ve ilgiyi anlattı.

Osman, "Kalp rahatsızlığım var. Tedavi olmak için Bab hastanesine geldim. 2021 yılına kadar Türkiye'deydim. Antakya'da bir hastanede ameliyat oldum. Şu an Suriye içerisindeki hastanelerle Türkiye'de tedavi gördüğüm merkez arasında neredeyse bir fark yok." dedi.

Bab Hastanesi'ndeki sağlık imkanlardan memnun olduğunu belirten Osman, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Osman, "Daha önce bu imkanlar yoktu. Sağlık imkanları ayağımıza kadar geldi. Eskiden tedavi için Halep'e, Şam'a ve bunun gibi büyük illere veya Türkiye'ye gitmek zorundaydık. Ancak şu an buna ihtiyaç kalmadı." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Çobanbey Hastanesi'nde oğlu tedavi gören Selahattin Ökkeş, "Oğlum yanık dolayısıyla hastanede. Hastane idaresine ve Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Eskiden hasta olduklarında nereye ve hangi hastaneye gideriz diye düşündüklerini, ancak artık her yerde hastane ya da sağlık ocağı bulunduğunu söyleyen Ökkeş, "5 gündür hastanede tedavi görüyoruz. Tüm imkanlarla bizim yanımızdalar. Günlük yemekler ve ilaçlar düzenli olarak veriliyor. Hastanedeki hijyen çok güzel. Fırat kalkanı Harekatı öncesi hastalanmaktan endişelenirdik ancak şimdi bölgeye yapılan sağlık hizmetleriyle bu endişelerden kurtulduk." şeklinde konuştu.

"HASTANELERE RAHAT BİR ŞEKİLDE ULAŞABİLİYORUZ"

Sivillerden Hacca Berkan, önceden doktor ve ilaç bulamadıklarını, şimdi ise hastanelere en fazla 30 dakika uzaklıkta olduklarını dile getirdi.

Berkan, "Hastaneye geldiğimizde hemşireler ilgileniyor, doktorlar tedavi ediyor. Önceleri bu imkanı bulamıyorduk, büyük şehirlere gitmek zorunda kalıyorduk. Allah bu imkanı bize sağlayanlardan razı olsun." dedi.

Bab Hastanesi'nde tedavi olmak için Azez'den gelen Emani Şeyh de bölgedeki hastanelerin çok iyi olduğunu anlatarak, "Çok şükür. Bab hastanesi en iyi hizmet veren hastanelerinden birisi. Burada uzman doktorlar bulunuyor. Çok iyi şekilde ilgileniyorlar. Fırat Kalkanı Harekatı sonrası sağlık alanında çok büyük hizmetler veriliyor. Türkiye'ye teşekkürler." ifadelerini kullandı.