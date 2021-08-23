Bağcılar’daki sapık ağır cezalık! 9 yaşındaki küçük kızı taciz etmişti!

İstanbul Bağcılar'da 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden yabancı uyruklu Ali M. (22) 'çocuğa cinsel taciz' suçundan hakim karşısına çıkacak.



Olay, 8 Ağustos Pazar günü Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın bodrum katında yaşayan yabancı uyruklu Ali M., aynı mahallede yaşayan ve bakkala giden 9 yaşındaki mağdur kız çocuğunu taciz etti. Yaşadığı tacizi ailesine anlatan İ.B. ve ailesi tespit ettikleri şüpheliden şikayetçi oldu. Şüpheli önce gözaltına alındı ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.



DONDURMA ALMAYA GİTMİŞTİ



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki G.B.'nin ikametlerinin bulunduğu sokakta kızı İ.B. ile oturdukları sırada kızının markete dondurma almaya gittiği anlatıldı. Bu adam karşı binada oturuyor' dediği ifade edildi. Olayın ardından şüphelinin adresine gidip tespit ettikleri ve polis çağırdıkları bunun üzerine ise şikayetçi oldukları belirtildi.

İddianamede, mağdur İ.B.'nin Çocuk İzlem Merkezi'nde alınan ifadesinde, bakkala gittiğinde bir adamın da bakkala gelip soda aldığını, kendisine dokunduğunu önce yanlışlıkla dokunduğunu sandığını, ancak tekrar yaptığında adama sinirlenip kızdığını marketten çıktığını, apartmana giderken yine şüphelinin dokunduğunu daha sonra olayı yengesine anlattığını söylediği yer aldı.



İDDİANAME HAZIRLANDI



Şüpheli Ali M. ise iddianameye yansıyan ifadesinde, suçlamaları kabul etmediğini ifade etti. Yabancı uyruklu şüphelinin olay günü 12 yaşından küçük mağdurun bakkalda bulunduğu sırada içeriye girip özel yerlerine iki defa dokunduğu kaydedilen iddianamede, "mağdurun kendisini uyarıp bakkaldan çıkmasına rağmen peşinden giderek apartman bina boşluğunda tekrar dokunduğu anlaşılmaktadır" denildi. Şüpheli Ali M.'nin 'on iki yaşından küçük mağdurun cinsel istismarı' suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi. Şüpheli Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.