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Giriş Tarihi: 23.8.2021 20:53 Son Güncelleme: 23.8.2021 20:54

Bakan Koca'dan Şahan Gökbakar'a yanıt: Devlet, turizm sektörü çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmedi

Bakan Koca’dan Şahan Gökbakar’a yanıt: Devlet, turizm sektörü çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oyuncu Şahan Gökbakar'ın aşı ile ilgili söylediği sözlere yanıt verdi. Bakan Koca, "Şahan Gökbakar aşı konusunda öyle önemli doğruları dile getirdi ki, bir tek bilgi yanlışı diğer sözlerinden ayrılıyor. Sevgili Gökbakar, devlet turizm sektörü çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmedi. Onlara zorunluysa öğretmenlere de zorunlu olmalıydı diyemeyiz." dedi.

Oyuncu Şahan Gökbakar geçen günlerde koronavirüs aşısıyla ilgili değerlendirmelerin yer aldığı açıklamalarda bulunmuştu. Gökbakar, devletin turizm sektörü çalışanlarına aşı zorundalığı getirdiğini belirtirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla açıklama yaptı.

"ONLARA ZORUNLUYSA ÖĞRETMENLERE DE ZORUNLU OLMALIYDI DİYEMEYİZ"

Koca, "Şahan Gökbakar aşı konusunda öyle önemli doğruları dile getirdi ki, bir tek bilgi yanlışı diğer sözlerinden ayrılıyor. Sevgili Gökbakar, devlet turizm sektörü çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmedi. Onlara zorunluysa öğretmenlere de zorunlu olmalıydı diyemeyiz" ifadelerine yer verdi.

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Bakan Koca'dan Şahan Gökbakar'a yanıt: Devlet, turizm sektörü çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmedi
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