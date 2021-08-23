Bakan Koca’dan Şahan Gökbakar’a yanıt: Devlet, turizm sektörü çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmedi

"ONLARA ZORUNLUYSA ÖĞRETMENLERE DE ZORUNLU OLMALIYDI DİYEMEYİZ"

Koca, "Şahan Gökbakar aşı konusunda öyle önemli doğruları dile getirdi ki, bir tek bilgi yanlışı diğer sözlerinden ayrılıyor. Sevgili Gökbakar, devlet turizm sektörü çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmedi. Onlara zorunluysa öğretmenlere de zorunlu olmalıydı diyemeyiz" ifadelerine yer verdi.