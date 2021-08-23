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Giriş Tarihi: 23.8.2021

‘Kovid bitti’ düşüncesi yanlış

‘Kovid bitti’ düşüncesi yanlış
KORONAVIRÜS Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş: Son 1 aydır 'Kovid bitti, eski hayatımıza geri döndük' şeklinde düşünce oluştu. Şimdi vaka sayılarının 20 binlere yaklaştığını görüyoruz. Delta varyantı çok hızlı bulaşıyor. Yaz ayında olmamıza rağmen vakalarda hızlı bir yükseliş var. Konser, festival ve düğün gibi toplu etkinliklerde daha dikkatli olmamızda fayda var. Açık alanlarda bile en az 1.5 metre mesafe bırakalım. Şu anda aşı dışında koruyucu önlem gözlemleyemiyorum. Çift doz BioNTech ya da 2 doz Sinovac aşısıyla birlikte 3. dozu olmamız Delta varyantına karşı koruyuculuğu artırıyor.
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‘Kovid bitti’ düşüncesi yanlış
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