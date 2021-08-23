‘Kovid bitti’ düşüncesi yanlış

KORONAVIRÜS Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş:
Son 1 aydır 'Kovid bitti,
eski hayatımıza geri döndük' şeklinde
düşünce oluştu. Şimdi vaka
sayılarının 20 binlere yaklaştığını
görüyoruz. Delta varyantı
çok hızlı bulaşıyor. Yaz ayında
olmamıza rağmen vakalarda
hızlı bir yükseliş var. Konser, festival
ve düğün gibi toplu etkinliklerde
daha dikkatli olmamızda
fayda var. Açık alanlarda bile en
az 1.5 metre mesafe bırakalım. Şu
anda aşı dışında koruyucu önlem
gözlemleyemiyorum. Çift doz BioNTech
ya da 2 doz Sinovac
aşısıyla birlikte 3. dozu olmamız
Delta varyantına karşı koruyuculuğu
artırıyor.