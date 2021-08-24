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Haberler Gündem Haberleri 24 Ağustos koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! Sağlık Bakanlığı 24 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat verileri
Giriş Tarihi: 24.8.2021 19:29 Son Güncelleme: 24.8.2021 19:29

24 Ağustos koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! Sağlık Bakanlığı 24 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat verileri

24 Ağustos koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! Sağlık Bakanlığı 24 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat verileri

Küresel anlamda 1 yılı aşkın süredir etkilerini göstermeye devam eden covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Salgının ilk vakasından bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla kamuoyuna aktarılan en son Türkiye corona virüs tablosu verilerine göre bugünkü corona virüsü testi yaptıran 18 bin 857 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları ise merak konusu olarak 24 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka - vefat sayısı kaç oldu? sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor. 24 Ağustos korona tablosu ve bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat verileri.

Sağlık Bakanlığı son dakika 24 Ağustos koronavirüs tablosu, Bakan Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılmaya devam ediliyor. Yurt ve dünyadan "corona virüsü son dakika" haberleri gelmeye devam ederken Türkiye güncel korona tablosu verileri 24 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka - vefat sayısı kaç oldu? sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA 24 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU | VAKA - VEFAT RAKAMLARI

Sağlık Bakanlığı son dakika 24 Ağustos korona tablosu verileri, Bakan Koca Twitter hesabı ve resmi internet sitesi üzerinden henüz paylaşılmadı. Bugünkü güncel korona tablosu ile birlikte vaka - vefat rakamları açıklandığında tüm detaylarıyla burada olacak…



23 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 18 bin 857

VEFAT SAYISI: 232

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 833

22 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 18 bin 622

VEFAT SAYISI: 206

İYİLEŞEN SAYISI: 13 bin 263

21 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 351

VEFAT SAYISI: 232

İYİLEŞEN SAYISI: 13 bin 163



20 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 918

VEFAT SAYISI: 204

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 561

19 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 320

VEFAT SAYISI: 216

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 743

18 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 944

VEFAT SAYISI: 168

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 537

17 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 21 bin 692

VEFAT SAYISI: 183

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 636

16 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 18 bin 163

VEFAT SAYISI: 165

İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 642

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24 Ağustos koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! Sağlık Bakanlığı 24 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat verileri
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