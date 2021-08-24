CHP, yalandan vazgeçemiyor

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Bozkurt'taki sel felaketinin ardından destek olmak yerine Ezine Çayı üzerinde bulunan HES'in sele neden olduğunu iddia etti. İddia üzerine Kastamonu Valiliği
, HES'in selle ilgisinin olmadığını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
da "Bir patlama söz konusu değil, çünkü patlayabilecek bir şey yok, böyle bir haznesi olan veya baraj tutulumu olan mekanizması yok buranın" diyerek CHP'li vekilin iddiasını yalanladı. Devlet Su İşleri Genel Müdürü
Kaya Yıldız bahsi geçen HES'i gazetecilerle birlikte havadan inceleyerek, "Burası da nehir tipi dediğimiz depolamasız, yani bir barajı olmayan, sadece nehirden suyu ufak bir kabartma yapısıyla alıp santrale taşıyan yapılar. Havuzları çok küçük, herhangi bir risk teşkil etmiyor. Bu tür HES tesislerimiz kendini anında güvenceye alıp regülatör kapaklarını yukarıdan derenin akışını engellemeyecek şekilde açıyor" bilgisini paylaştı. CHP'nin ikinci yalanı ise NATO Zirvesi
'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın Afgan göçmenleri konusunda anlaştığı iddiasıydı. Muhalefet görüşmede Erdoğan'a tercüman olarak eski milletvekili Merve Kavakçı
'nın kızı, Cumhurbaşkanlığı'nda uluslararası ilişkiler uzmanı olarak görev yapan Fatima Gülhan Abushanab'ın eşlik etmesini eleştirdi. Bununla yetinmeyen CHP ve muhalefet, görüşmede ele alınan konular üzerinden niyet okuyuculuğu yaptı. Başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
olmak üzere Millet İttifakı'nın ortakları, Biden ve Erdoğan'ın Afgan göçü hakkında anlaştığı iddiasını ortaya attı. 18 Ağustos'ta ABD Büyükelçiliği iddianın temelsiz olduğunu dile getirerek Kılıçdaroğlu ve muhalefeti yalanladı.