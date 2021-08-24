‘Hayalet Araç’ operasyonu! 15 bankadan 45 milyonluk vurgun

Ankara Mali Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araç tescil işlemlerinin Emniyet Genel Müdürlüğünden Noterlere devredilmesini fırsat bilerek Türkiye'ye girişi olmayan ve gerçekte var olmayan hayali araçları Noterlerde bulunan örgüt üyelerini kullanarak tescil eden suç örgütüne darbe vurmuştu. Suç örgütünün sahte belgelerle gerçekleştirdiği 45 milyonluk vurgunun perde arkasına SABAH ulaştı.

Suç örgütü üyeleri boşta olan araç şase numaraları tespit etmesinin ardından Ticaret Bakanlığı Kapıkule Gümrük Müdürlüğü tarafından hazırlanmış gösterilen trafik şartnamesinin yanında sahte ÖTV belgesi ve sahte araç faturası düzenledi. Prosedüre uygun şekilde hareket eden suç örgütü, ticari araçlarda kullanılan denetim ve kontrol cihazı olan sahte takoğraf belgesi aldı. Suç örgütü üyesi olan noter çalışanları, düzenlenen sahte evrakları alarak araçları tescilledi. Örgüt üyeleri, hayali araçların var olduğunu ispatlamak için farklı noterlerde 3-4 kez tescil işlemi tekrarladı. Hayali araçları tescil eden şebeke üyesi noter çalışanları işlem başına 10 bin lira para aldı. Araçların tescil işlemi tamamlanmasının ardından örgüt, dolandırıcılık amaçlı kurduğu şirketler arasında 3-4 kez satış işlemi yaptı. Bu şekilde araçların gerçekte var olduğu izlenimi verildi.

AĞINA OKUMA YAZMA BİLMEYEN KİŞİYİ DÜŞÜRDÜ

Suç örgütü lideri İbrahim A. Burdur'da geçimini çiftçilik yaparak sağlayan ve okuma yazma bilmeyen Ş.A.'yı ağına düşürdü. İbrahim A. çiftçi Ş.A.'ya galeri kuracaklarını ve satılan otomobillerden kendisine belirli miktarda pay verecekleri aktardı. Teklifi kabul eden Ş.A., şirketin kurulması için İbrahim A.'ya velaket verdi. İbrahim A. çiftçinin üzerine şirket kurmasının ardından hayali 5 tır 2 traktör tescil ettirdi. Bununla da yetinmeyen İbrahim A., bankalardan Ş.A. adına 3 milyon 850 bin lira kredi çekti. Olup bitenden haberi olmayan çiftçi Ş.A. gerçekleşen operasyonun ardından emniyete ifadeye çağrıldı. İbrahim A.'dan, 10 bin lira aldığı ortaya çıkan Ş.A. bankalara 3 milyon 850 bin lira borcu olduğunu öğrendiğinde ise yıkıldı.

15 BANKADAN 45 MİLYONLUK VURGUN

Suç örgütü, bu yöntemle 1 milyon değerinde olan 77 tır, 8 otobüs, 18 traktör olmak üzere toplam 103 gerçekte olmayan aracı tescil ettirdi. 15 bankadan 45 milyon liralık kredi kullandılar. Suç örgütü bankalara başvurmasının ardından çıkan kredileri garanti altına alabilmek için birkaç kredi taksitini ödendi. Bu şeklinde bu bankalar nezdinde güven sağlandı. Örgüt, kredilerin tamamı çekildikten sonra taksitleri ödenmedi. Araçlara el konulması için harekete geçen banka avukatları şok manzara ile karşılaştı ve araçların olmadığını ortaya çıkardı.

TIRIMIZ ÇALINDI

Suç örgütü, bu seferde gözünü Kasko şirketlerine çevirdi. Hayali araçları tescillenip yasal hale getirmesinin ardından tırlar kasko yapıldı. Suç örgütü üyeleri illerde bulunan karakollara giderek tırlarının çalındığına dair beyanda bulundu. Kasko firması ile irtibata geçen şebeke, tırların çalındığına dair karakol tutanağı vererek zararın karşılanmasını istedi. Böylelikle hayali tır üzerinden kasko firmaları milyonluk zarara uğratılmaya çalışıldı.

NOTER ÇALIŞANLARINDA ARALARINDA OLDUĞU 110 KİŞİYE OPERASYON

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile koordineli çalışma gerçekleştiren Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düşmeye bastı.

Mali Şube ekipleri eş zamanlı 30 ilde 21'i örgüt yöneticisi, 10'u Noter çalışanı olmak üzere toplam 110 şüpheli yakalanarak Ankara Emniyetine getirildi. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından 53 kişi adliyeye sevk edildi. Aralarında suç örgütü lideri İbrahim A.'nın da bulunduğu 12 kişi tutuklanırken 41 kişi adli kontrol ile serbest bırakıldı.