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Giriş Tarihi: 24.8.2021 08:16 Son Güncelleme: 24.8.2021 08:28

SON DAKİKA: İstanbul’da sıcak saatler: Turuncu Kategorideki Sonuç Gürdeğir isimli terörist yakalandı!

SON DAKİKA: İstanbul’da sıcak saatler: Turuncu Kategorideki Sonuç Gürdeğir isimli terörist yakalandı!

Son dakika haberi: Turuncu Kategorideki Sonuç Gürdeğir isimli terörist bu sabah saatlerinde İstanbul'da yakalandı. İşte operasyonun detayları

Son dakika:Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Bingöl ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütü -sözde- Erzurum Eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve Terörden Arananlar listesinde TURUNCU kategoride yer alan Rodi Çevlik kod adlı Sonuç Gürdeğir isimli örgüt mensubu bugün sabah saatlerinde İstanbul Ataşehir ilçesinde saklandığı ikamette yakalandı.

11 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan örgüt mensubunun 09.10.2014 tarihinde Bingöl İl Emniyet Müdürü'nün ve korumasının yaralanması ve 2 güvenlik görevlisinin şehit olması eylemini gerçekleştiren örgüt mensupları arasında yer aldığı anlaşıldı.

Ayrıca, 01.08.2016 tarihinde Bingöl Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait zırhlı araca yönelik gerçekleştirilen ve 7 polis memurunun şehit olduğu, 3'ünün yaralandığı bomba yüklü araç saldırısını düzenleyen örgüt mensuplarından biri olduğu tespit edildi.

Örgüt mensubu adli işlemleri için İstanbul TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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SON DAKİKA: İstanbul’da sıcak saatler: Turuncu Kategorideki Sonuç Gürdeğir isimli terörist yakalandı!
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