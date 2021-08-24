SON DAKİKA: İstanbul’da sıcak saatler: Turuncu Kategorideki Sonuç Gürdeğir isimli terörist yakalandı!

Ayrıca, 01.08.2016 tarihinde Bingöl Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait zırhlı araca yönelik gerçekleştirilen ve 7 polis memurunun şehit olduğu, 3'ünün yaralandığı bomba yüklü araç saldırısını düzenleyen örgüt mensuplarından biri olduğu tespit edildi.

Örgüt mensubu adli işlemleri için İstanbul TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.