Çeşme suyunu ’Hamidiye su’ diye satmışlardı: CHP’li ismin korsan tesisinde flaş gelişme

Çok sayıda tüketici, bayilerden 'Ne içtiğimizi bilmiyoruz' diyerek abonmanlıklarını iptal etti. Daha önce de vatandaşın sipariş ettiği Hamidiye Su'yun 19 litrelik damacanalarının içinden ambalaj atıkları çıkmıştı. Hamidiye Su ise o dönem hatasını kabul ederek suları ücretsiz yenileme sözü vermişti.