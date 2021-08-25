Çeşme suyunu ’Hamidiye su’ diye satmışlardı: CHP’li ismin korsan tesisinde flaş gelişme

İddiaya göre; Şile'deki tesis doğal kaynak yetmeyince kuyu suyu kullanmıştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimde Ulupelit mevkisindeki ormanlık alanda kuyu suyunun, variller ve borularla su dolum tesisine uzatıldığı belirlenmişti.
Su dolum tesisinin mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine damacanalardan su örneği alan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tesisi mühürleyerek faaliyetine son verdi.
CHP'DEN ADAY OLMUŞTU
Tesis 31 Mart seçiminde CHP'den Eyüpsultan Belediye Başkan adayı olan Emel Bilenoğlu'nun eşi Cafer Bilenoğlu ile ortağı Murat Tükenmez'e ait çıktı. Su dolum tesisinin yaklaşık 2 yıl önce faaliyete geçtiği ve Anadolu Yakası'ndaki bayilere sevkiyat yaptığı öğrenildi. SABAH'ın 'Hamidiye diye çeşme suyu satıldı' başlıklı haberinin ardından skandala vatandaşlardan tepki yağdı.
Çok sayıda tüketici, bayilerden 'Ne içtiğimizi bilmiyoruz' diyerek abonmanlıklarını iptal etti. Daha önce de vatandaşın sipariş ettiği Hamidiye Su'yun 19 litrelik damacanalarının içinden ambalaj atıkları çıkmıştı. Hamidiye Su ise o dönem hatasını kabul ederek suları ücretsiz yenileme sözü vermişti.