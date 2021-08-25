Giresun’da afetin izleri silindi

Giresun'daki afetin üzerinden 1 yıl geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 11 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin ardından Giresun'daki yaraları kısa zamanda sardı. Selden etkilenen köprüler ve yollar kısa sürede yeniden inşa edilerek vatandaşların kullanımına sunuldu. Özellikle Dereli'nin çehresi tamamen değiştirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Giresun'da vatandaşlarımızın mağduriyetlerini çok kısa bir sürede giderip köprüleri ve yolları tamamladıklarını belirterek, Giresun il merkezi ile Dereli, Doğankent, Tirebolu, Espiye, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde 22 Ağustos 2020 Cumartesi günü son 21 yılın en yüksek Ağustos ayı yağışlarının sebep olduğu sel felaketinin yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.
"TÜM TEDBİRLERİ ALDIK, ALMAYA DEVAM EDİYORUZ"
Selin izlerini büyük ölçüde sildiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, afetten en çok etkilenen Dereli ilçesinde yaraların sarıldığını ve hayatın normale döndüğünü hatırlatarak, "Geçen yıl bölgeye ilk ayak bastığımızda korkunç bir tablo vardı. İlk andan itibaren seferberlik ruhu ile bu afetin izlerini silmek için çalıştık. Hızlı bir şekilde, günlük hayatın akışını sağladıktan sonra altyapı çalışmalarına ve kalıcı yapılarımızın inşasına başlayarak bir yıl içinde tüm vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderdik. Köprülerimizi, yollarımızı büyük oranda tamamladık. Geçen yıl ve bu yıl bu afetler nedeniyle canlarımızı kaybettik. Acımız ilk günkü kadar taze. Ben bir kez daha sel felaketinde ebediyete intikal eden aziz şehitlerimizi, vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Allah bize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bu acıların tekrar yaşanmaması için biz bundan sonra da gereken tüm tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"ULAŞIMDAKİ SIKINTILAR HIZLA ÇÖZÜLDÜ"
Afetin ilk anlarından itibaren sel felaketinden etkilenen tüm güzergahlarda en hızlı şekilde müdahaleler yapılarak trafik akışlarının sağlandığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, "İlk etapta Giresun ilinde sel felaketinden etkilenen 6 adet toplamda 316 km'lik yol koridoru belirleyerek 185 adet personel ve 108 adet iş makinesi ile hasar tespit ve aciliyet arz eden kesimlerde iyileştirme çalışmalarına başlamıştık. Yaptığımız çalışmalar sonucunda kapanan 6 ana yolun tamamını ivedilikle ulaşıma açtık" dedi.
"527 KİLOMETRE YOL AÇILARAK BÜTÜN KÖYLERE ERİŞİMİ SAĞLADIK"
Karaismailoğlu, "Dereli, Doğankent, Soğukpınar, Çaldağ, Yağlıdere-Alucra karayollarında kesintisiz ulaşımı sağladık. Kovanlık-Aydındere İl Yolu, Giresun-Çaldağ-İnişdibi İl Yolu, Giresun-Dereli-Şebinkarahisar Devlet Yolu (1 adet Köprü dahil), Espiye-Yağlıdere-Alucra İl Yolu, Espiye-Soğukpınar İl Yolu, Tirebolu-Doğankent Devlet Yolu (1 adet Köprü dahil), KGM Yol Ağında Hasar Gören Diğer Köprüler (4 Adet Köprü), Espiye İlçesi Avluca-Ericek Yolu, Dereli İlçesi Akkaya Yolu, KGM Yol Ağı Dışında Grup Köy Yolları Bağlantısını Sağlayan Hasar Gören 15 adet Köprü, 34 Adet Grup Yolundaki toplam 108 adet köy yolunu da kısa sürede vatandaşımızın kullanımına açtık. Afetten etkilenen 2 bin 120 kilometre ağ uzunluğundaki köy yollarında 527 kilometre yol açılarak bütün köylere erişimi sağladık" ifadelerini kullandı.
"VATANDAŞLAR DEĞİŞİMDEN MEMNUN"
Sel felaketinden en çok etkilenen ilçe olan Dereli'de vatandaşların bir yıllık süreçteki değişimden dolayı memnun olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, hasar gören altyapının yenilendiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Devletimizi büyük bir özveri ile çalışıyor. Her afette bütün arkadaşlarımızla, vatandaşlarımızla dayanışmanın en güzel örnekleri sergileniyor. Geçtiğimiz seneki afette binlerce personel ve araç ile çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüp vatandaşlarımızı hamdolsun sağ salim kurtarmıştık. Selin etkisiyle tahrip olan köprünün hemen yenisi yapıldı."