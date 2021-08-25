Giresun’da afetin izleri silindi





"TÜM TEDBİRLERİ ALDIK, ALMAYA DEVAM EDİYORUZ"



Selin izlerini büyük ölçüde sildiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, afetten en çok etkilenen Dereli ilçesinde yaraların sarıldığını ve hayatın normale döndüğünü hatırlatarak, "Geçen yıl bölgeye ilk ayak bastığımızda korkunç bir tablo vardı. İlk andan itibaren seferberlik ruhu ile bu afetin izlerini silmek için çalıştık. Hızlı bir şekilde, günlük hayatın akışını sağladıktan sonra altyapı çalışmalarına ve kalıcı yapılarımızın inşasına başlayarak bir yıl içinde tüm vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderdik. Köprülerimizi, yollarımızı büyük oranda tamamladık. Geçen yıl ve bu yıl bu afetler nedeniyle canlarımızı kaybettik. Acımız ilk günkü kadar taze. Ben bir kez daha sel felaketinde ebediyete intikal eden aziz şehitlerimizi, vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Allah bize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bu acıların tekrar yaşanmaması için biz bundan sonra da gereken tüm tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"ULAŞIMDAKİ SIKINTILAR HIZLA ÇÖZÜLDÜ"



Afetin ilk anlarından itibaren sel felaketinden etkilenen tüm güzergahlarda en hızlı şekilde müdahaleler yapılarak trafik akışlarının sağlandığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, "İlk etapta Giresun ilinde sel felaketinden etkilenen 6 adet toplamda 316 km'lik yol koridoru belirleyerek 185 adet personel ve 108 adet iş makinesi ile hasar tespit ve aciliyet arz eden kesimlerde iyileştirme çalışmalarına başlamıştık. Yaptığımız çalışmalar sonucunda kapanan 6 ana yolun tamamını ivedilikle ulaşıma açtık" dedi.