İşte DSİ’nin Ezine Çayı’nı islah planı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce, Kastamonu Bozkurt'ta sel nedeniyle taşan Ezine Çayı'nın ıslahı kapsamında, 4 bin 500 metre ıslah duvarı ve 4 kemer tipli köprü yapılacak. İlçede selin izlerinin silinmesi için geniş çaplı çalışma başlatıldı.



KABA TEMİZLİK SONA ERDİ

Aramalarla ilçede temizlik çalışmaları da devam ediyor. İlçe merkezinde, selin getirdiği kütük ve ağaç parçalarıyla hurda araçların kaldırılması tamamlandı. Cadde ve sokaklarla iş yerlerindeki kaba temizlik çalışması da bitti. Yüzlerce ekip cadde ve sokakları suyla yıkayıp, dükkanlarla binaların bodrum katlarında ince temizlik çalışmalarını sürdürdü. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce selin ardından Ezine Çayı'nın ıslahı kapsamında yapılacak çalışmalar belirlendi. Buna göre, şiddetli yağış sonrası taşan ve zarar gören Ezine Çayı'na 4 bin 500 metre ıslah duvarı ve üzerine 4 kemer tipli köprü yapılacak. Ayrıca, çayın üstüne 10 adet seki (taşkını engelleyici yapı) ile 15 adet tersip bendi kurulacak.