Karakolda ölümle ilgili 12 polise dava

Esenyurt
'ta bir şirkette güvenlik amiri olarak görev yapan Birol Yıldırım
'ın polis merkezindeki ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Büyükçekmece
Cumhuriyet Savcısı Necip Sarı tarafından düzenlenen iddianamede polis memurlarının Yıldırım'ı darp ettikleri kaydedildi. Biri komiser yardımcısı 12 polis hakkında dava açıldı. Şüphelilerden Komiser Yardımcısı İsmail Alperen S., polis memurları Muhammed Cihan K., İsmail G
., Muhammed Ş
., Mustafa Ş., Erdoğan K., Bilal K.'nin 'Kamu Görevlisinin Nüfuzunu Kötüye Kullanması Suretiyle Basit Yaralama' ve 'Bilinçli Taksirle Ölüme Neden Olma' suçlarından, Hasan K., Kamil Y., Cumhur G., Emre G., Samet Y.'nin ise 'Kamu Görevlisinin Nüfuzunu Kötüye Kullanması Suretiyle Basit Yaralama' suçundan cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame Büyükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.