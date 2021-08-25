Son dakika haberi: Turkovac aşısının Faz 3 dozu Kayseri’de ilk gönüllüye yapıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi Müdürü ve Turkovac Aşısı Proje Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi tarafından geliştirilen Turkovac'ın Faz 3 dozu Kayseri Şehir Hastanesi'nde ilk gönüllüye uygulandı. İlk dozun uygulanma törenine Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik katıldı.

SOSYAL MEDYAYA DEĞİL BİLİMİN SESİNE KULAK VERİN

Turkovac aşısının 1az 3 dozunun Kayseri'deki ilk gönüllüye uygulamasından önce açıklamalarda bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, Koranavirüste yaşlıların aşılanmasıyla birlikte artık yoğun bakımlarda gençleri gördüklerini söyledi. Koronavirüsün delta varyantı ile birlikte daha şiddetli seyrettiğini belirten Prof. Dr. İlhami Çelik; " Aşı çekincesi olanlar kafalarındaki soruları lütfen bir tarafa bıraksınlar. Genç bir anne ve kızı koronavirüse yakalandıkları için hastanemizde yatıyorlar. Her ikisi de aşı olmamışlar. Sorduğumda bir sosyal medya platformunun adını verip orada aşı olmayın denildiğini söylediler. Çok pişman olduklarını ifade ettiler. Delta varyantı gerçekten ciddi seyrediyor. Yoğun bakım yatışlarımız artıyor. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız en kısa sürede aşılarını yaptırmaları. Artık gençler gelmeye başladı. Çocuk yaşta hastalarımız gelmeye başladı. Çocuk yoğun bakımda çok ciddi seyreden hastalarımız var. Yakın zamanda çok kaybettiğimiz genç hastalar var. İnsanlarımızın bu tür sosyal medya dedikodularına kulak vermemelerini bilimin sesine kulak vermelerini istiyoruz" diye konuştu.

600 GÖNÜLLÜDE UYGULANACAK

Turkovac aşısı üzerinde Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin delta varyantı çalışmalarının devam ettiğini belirten Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik; "Bugün Turkovac aşımızın faz 3 dozunun ilkini gönüllümüze yaptık. Turkovac'ın faz 3 çalışmaları hem Erciyes Üniversitesi'nde hem de Kayseri Şehir Hastanesi'nde devam edecek. Bu aşımızın şuanda 600'ün üzerinde gönüllüsü var. Faz 3 çalışması tamamen dünyanın faz 3 çalışmaları standartlarında yürütülüyor. Çin'den getirilen Sinovac aşısı ile etkinliğini karşılaştırmış olacağız" dedi.

TURKOVAC ILK GÖNÜLLÜYA UYGULANDI

Turkovac aşısının faz 3 dozunun uygulandığı ilk gönüllü Murat Dal ise; "Ben Kayseri'de sınıf öğretmenliği yapıyorum. Daha önce aşı olmamıştım. Turkovac aşısına başvurdum ve ilk aşımı oldum. Çok mutluyum. Tüm sağlık çalışanlarımızla Türkovac aşısında emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Daha önce aşı olmamamın nedeni biraz tereddütlerim vardı. Türkovac'ın faz aşamalarına gelmesi bende güven oluşturdu. O yüzden aşı oldum" dedi.

Turkovac (yerli aşı) ne zaman uygulamaya geçecek, çıkacak? Turkovac aşısı çıktı mı ve son durum ne?