CHP’li başkan yüzme havuzunu çakıl taşlarıyla doldurdu

Adana'da her yıl onlarca çocuk yüzme bilmediği için DSİ'ye ait sulama kanalarında boğularak yaşamını yitirirken, geride evlat acısı yaşayan aileler kalıyor. Geçmiş dönem başkanları tarafından çocukların yüzme öğrenmesi ve ailelerin gözyaşı dökmemesi için her mahalleye yüzme havuzu açıldı. Ancak CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan yüzme havuzunu kapattı. Bununla da yetinmeyen Karalar, havuzun içi çakıl taşlarıyla doldurdu. Havuzun yerine halı saha yapılacağını iddia edildi.