CHP’li başkan yüzme havuzunu çakıl taşlarıyla doldurdu

Adana'da her yıl onlarca çocuk yüzme bilmediği için DSİ'ye ait sulama kanalarında boğularak yaşamını yitirirken, geride evlat acısı yaşayan aileler kalıyor. Geçmiş dönem başkanları tarafından çocukların yüzme öğrenmesi ve ailelerin gözyaşı dökmemesi için her mahalleye yüzme havuzu açıldı. Ancak CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan yüzme havuzunu kapattı. Bununla da yetinmeyen Karalar, havuzun içi çakıl taşlarıyla doldurdu. Havuzun yerine halı saha yapılacağını iddia edildi.
GÖZLERİ ARKADA KALMIYORDU
Daha önce görevde bulunan belediye başkanları tarafından hizmete açılan yüzme havuzlarında binlerce çocuğun yüzme öğrenerek boğulmaktan kurtulduğunu dile getiren meclis üyesi ve MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, "Bu havuzun bulunduğu bölgeden DSİ'ye ait sulama kanalı geçmekte. Çocuklar bu kez ailelerinden habersiz bu kanalla gidecek ve acı olaylar yaşanacak. Ailelerin evlat acısı yaşamaması için bu havuzun tekrar acilen açılması gerekmektedir. Aileler yüzme havuzlarına çocuklarını gözleri arkada kalmadan gönderiyorlardı" dedi.
YANLIŞ KARARDAN DÖNÜLMELİ
Kapatılan ve levhaları sökülen yüzme havuzun yerine halı sahaya çevrileceğini öğrendiklerini dile getiren Demirdağ, "Bu gerçekten üzüntü verici bir durum. Belediye başkanın vermiş olduğu bu yanlış karardan bir an önce geri adım atmasını istiyoruz.
Çocuklar tekrar havuzlarına kavuşsun. Polislerimiz yaptıkları seri uygulamalarla kanallara giren çocuklarımızı sudan çıkartıp belediyenin yüzme havuzlarına götürürken, sayın başkan bunun tam tersini yapıp yüzme havuzunu kapatıyor. Çocuklarımız kanallarda ölüme kulaç atmasınlar" diye konuştu.