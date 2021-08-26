Aradığınız projeye şu an ulaşılamıyor

Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
, önceki gün Habertürk TV
kanalında Fatih Altaylı
'nın sunduğu programa katıldı. Yaklaşık 2.5 yıldır görev başında olmasına rağmen Ankara'da kayda değer hiçbir projeyi hayata geçiremeyen Yavaş, gerçekleştirdiği proje olup olmadığı yönündeki soru üzerine zor anlar yaşadı.
'ŞİMDİ BULAMIYORUM'
Altaylı'nın "İlgimi çeken şu oluyor, hep projeler var ama gerçekleşen bir şey pek az" sözleri karşısında ne yapacağını şaşıran Yavaş, "Yok... Bu ihale bu sene içerisinde yapılacak projesi var burada" dedi. Altaylı'nın "Hiç mi yok?" sorusu üzerine ise masanın üstündeki belgelerin altına bakan Yavaş, "Neyse şimdi bulamıyorum şu an şunun altında varsa, maalesef yok" ifadelerini kullandı. Kameralar karşısında sürekli projelerinden bahseden Yavaş, bu sözleri ile 2.5 yıldır hiçbir projeyi hayata geçirmediğini itiraf etmiş oldu.
'BULAMAZSIN ÇÜNKÜ YOK'
Yavaş'ın bu sözleri, sosyal medyada alay konusu oldu. Seçimden bu yana hiçbir vaadini yerine getirmeyen Yavaş'a vatandaşlardan ve siyasilerden tepki yağdı. İşte tepkilerden bazıları:
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin:
Yapılmış bir şey bulamıyorsun çünkü yaptığın bir şey YOK. Onun altında da yok, şunun altında da yok. YOK, YOK, YOK...
AK Parti MKYK Üyesi Lütfiye Selva Çam:
İyi bir eser ancak iyi bir emek ve beceriyle olur.
Muhalefetten kimi bulursa ekrana çıkaran Fatih Altaylı sayesinde bu akşam anladık ki; olmayan bir eserin projesini danışmanlar kartlara döküp teslim etse dahi; meğer onları sırasıyla takdim edebilmek için de bir beceri gerekiyormuş.
'İSİMLER FARKLI BECERİKSİZLİK AYNI'
Hayri Özkardeş:
Ekrem
İmamoğlu, Mansur Yavaş, Tunç Soyer
... İsimler değişse
de beceriksizlik ve kalitesizlik
aynı. Çünkü CHP demek, çöp,
çukur, çamur ve vizyonsuzluk
demek...
Avukat Ceren Tuncay:
Var olmayan şeyleri, allayıp
pullamakta üstlerine yok
aslında ama ajanssız adım atamıyorlar
görüyorsunuz...
Mehmet Ardıç:
Mansur
Yavaş'ın boş vaatlerine Fatih
Altaylı bile dayanamadı!
"AH ANKARA AH! KİMLERİN ELİNE KALDIN"
Mustafa Aydın:
Ankara halkına soruyorlar. Sokakta Mansur Yavaş'ın üç projesini sayabilir misiniz? Cevap yok. Bugün Fatih Altaylı kendisine sordu, Mansur Yavaş'ın kendisi bile cevap veremedi. Çünkü üç yıl oldu bir tane bile proje yok. Ah Ankara ah kimlerin eline kaldın...
Bekir Tiryaki:
İki buçuk sene sonra çıktığı TV programında icraatının olmadığını, projelerinin olduğunu o projeleri de bulamadığını söyledi Mansur Yavaş. Yüreğimize su serpti. Ya projemiz de yok deseydi?
Büşra Çalışkan:
Vatandaş Mansur Yavaş'ın 3 icraatını sayamamıştı. Mansur Yavaş kendisi de sayamıyor anca Melih Gökçek'e laf atıyor.
Cihan Saraç:
Mansur Yavaş, Melih Gökçek'in projeleriyle hiç çalışmadan 5 seneyi bitirecek, millet de başarılı zannedecek. Ah Ankara'm ah, ah, ah!
Selçuk Bülbül:
Hep hayali icraat yaptıklarından sloganları değişti: Hayaldi, hayal kalacak yani her şey hayali olacak.