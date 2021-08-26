İzmir’de masa-sandalye skandalı!

SABAH'ın kısa adı EKAP olan Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden ulaştığı ihale sonuç ilanlarına göre İzmir Büyükşehir Belediyesi, Grand Plaza şirketi aracılığı ile son iki yılda 2 milyon 224 bin 050 lira masa sandalye, 943 bin 300 liralık da tekstil ürünleri ve süsleme için kiralama hizmeti aldığı ortaya çıktı. Üstelik hizmet alımlarının hepsi de aynı firmadan yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin masa sandalye ve süsleri satın almak yerine kiralama yöntemi ile son iki yılda kasasından 3 milyon 167 bin lira harcama yapması, bu kadar da olmaz dedirtti.

MALİ KRİZ

İçine düştüğü mali kriz nedeniyle belediyeye iş yapan müteahhitlere hak edişlerini zamanında ödeyemeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni bir skandala daha imza attı.

ŞİMDİ DE MASA SANDALYE

Yollara trafik hunisi dizme, kentteki heykelleri sayma ihalesi derken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bu sefer de masa sandalye kiralama skandalı patlak verdi.

2 YILDA 3 MİLYONLUK KİRALAMA

Tunç Soyer başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesinin, Grand Plaza şirketi aracılığı ile son iki yılda 2 milyon 224 bin 050 lira masa sandalye, 943 bin 300 liralık da tekstil ürünleri ve süsleme için kiralama hizmeti aldığı ortaya çıktı. Üstelik hizmet alımlarının hepsi de aynı firmadan gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kiralama yöntemi ile masa sandalye, tekstil ürünleri ve süsleme işlerine son iki yılda 3 milyon 167 bin lira harcaması 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

İŞTE O İHALELER

Grand Plaza ilk ihaleyi 11 Temmuz 2019'da gerçekleştirdi. Grand Plaza şirketi tarafından çıkılan 1 yıl süreyle masa sandalye kiralama hizmet alımı işini 598 bin 550 lira bedelle Startan Organizasyon aldı. Grand Plazanın 13 Temmuz 2020 de ve 16 Temmuz 2021 tarihinde çıktığı masa sandalye kiralama ihalelerini de 937 bin 190 lira ve 687 bin 950 lira bedelle yine aynı firma aldı. Grand Plaza ayrıca 9 Mart 2020 ve 23 Mart 2021'de gerçekleştirdiği iki ayrı tekstil kiralama ve süsleme hizmeti için de kasasından 943 bin 300 lira ödeme yaptı. Bunlara ilave olarak Büyükşehir Belediyesi, Satın Alma Daire Başkanlığı aracılığı ile yine aynı firmadan 24 Haziran 2021 tarihinde organizasyon ve ekipmanları hizmet alımı adı altında 2 aylık süre için 394 bin 500 liralık hizmet alımı gerçekleştirildi.