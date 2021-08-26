Çocuklarımızı CHP’nin dostları götürdü

Çocukları PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi 723 gündür devam ediyor. Çocuklarının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler arasında yer alan Celil Begdaş
ve Süleyman Aydın
, dün Ankara
'ya gelerek HDP Genel Merkezi
önüne "Evlatlarımızı HDP'den İstiyoruz" yazılı siyah çelenk bıraktı. Aydın ve Bektaş, çocuklarının fotoğrafı basılı olan ve üzerinde 'Daha 15 yaşındaydı' yazılı tişörtleri ile HDP Genel Merkezi önünde, evlatlarını bir kez daha HDP'lilerden istedi. HDP'liler ise genel merkezin camından olup biteni telefonları ile kayıt altına aldı.
HDP'NİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ
Çocukları dönene kadar HDP'nin peşinin bırakmayacaklarını söyleyen Begdaş, "Oğlum 5 Mayıs 2019'da HDP tarafından dağa götürüldü. Gençlik kollarında montu ve kimliği çıktı. Bizim evladımızı HDP götürdü. Şu anda çocuklar dönemiyorlar, mayın döşemişler. Her yere gideceğiz. Ben buradan CHP ve İYİ Parti
'ye de sesleniyorum; Samimilerse gelsinler bize destek versinler" dedi. Aydın ise oğlunu 6 yıldır görmediğini belirterek şöyle dedi: "HDP'nin ve CHP'nin milletvekilleriyle de görüştük. Bize söyledikleri tek cevap, 'Bir şartla size sahip çıkarız. Çocuğunuzu devletten isteyin' diyorlar. Bizim çocuklarımızı devlet götürmedi. Bizim çocuklarımızı CHP'nin arkadaşları, dostları götürdü. Çocuklarımızı nasıl dağa götürdüyseniz tekrar getirin."