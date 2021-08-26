İspanya açıklarındaki Global Lake isimli gemide 2 Türk ölmüştü! Korkunç olayın detayları ortaya çıktı!





'GİRMESİYLE BİRLİKTE ZEHİRLENİYOR'

Kaptan Ahmet Akdeniz'in ağabeyi Hüseyin Akdeniz SABAH'a konuştu. Kardeşinin çok cesur ve fedakar bir kişi olduğunu söyleyen ağabey Akdeniz, " İlk önce iki mürettebatın zehirlendiğine ilişkin kendisine bilgi geliyor. Hemen iki mürettebatın zehirlendiği bölgeye inmiş. Kendi sorumluluğu olmadığı halde fedakarlık gösterip, arkadaşlarını kurtarmak için tankere giriyor. Girmesiyle birlikte kendisi de zehirleniyor. Cenazesinin Türkiye'ye gelmesi için İspanya hükümeti ile Türk Dışişleri Bakanlığı üzerinden girişimler başlatılmış. İspanya savcılığı gemide incelemelere başlamış. Çok atılgan ve yardımsever bir insandı" diye konuştu.