Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kendisine tarım işçisi süsü vermiş! Adana'da PKK operasyonu
Giriş Tarihi: 26.8.2021 10:03

Kendisine tarım işçisi süsü vermiş! Adana'da PKK operasyonu

AA
Kendisine tarım işçisi süsü vermiş! Adana’da PKK operasyonu

Suriye'nin Rasulayn ilçesinde Türk askerinden kaçan YPG/PKK'lı terörist Adana'da yakalandı. Kendisine tarım işçisi süsü veren teröristin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı öğrenildi.

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde Türk askerlerinden kaçarak Türkiye'de geldiği belirlenen örgüt mensubu Adana'da yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn kentinde YPG/PKK'lı terörist İ.M.İ'nin (25) harekatın başladığı dönemde kaçarak Türkiye'ye geçtiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, Adana'da bulunduğunu ve tarım işçisi olarak çalıştığını belirlediği şüpheliyi yakalamak için geniş kapsamlı araştırma başlattı.

Merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı tespit edilen zanlı operasyonla yakalandı.

Daha önce yakalanan iki örgüt mensubunun da şüpheli İ.M.İ'nin YPG/PKK içerisinde faaliyet gösterdiğine yönelik beyanlarda bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kendisine tarım işçisi süsü vermiş! Adana'da PKK operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA