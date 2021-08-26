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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İYİ Parti'ye o ilde büyük şok: Yönetim Kurulu düştü...
Giriş Tarihi: 26.8.2021 16:48

Son dakika: İYİ Parti'ye o ilde büyük şok: Yönetim Kurulu düştü...

AA
Son dakika: İYİ Parti’ye o ilde büyük şok: Yönetim Kurulu düştü...

İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Halil Şahin yaptığı yazılı açıklamada, "İl Yönetim Kurulu'nun çoğunluğunun istifasının toplanması sonucunda il başkanlık görevim ve istifa etmeyen dava arkadaşlarımın içinde bulunduğu İl Yönetim Kurulu düşmüştür" dedi.

İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Halil Şahin, yönetim kurulundaki bazı üyelerin görevlerinden istifa etmesi nedeniyle "İl Yönetim Kurulu'nun düştüğü"nü duyurdu.

YÖNETİM KURULU DÜŞTÜ

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl temmuz ayında gerçekleştirilen İYİ Parti 2. Olağan İl Kongresi'nde başkanlığa seçildiğini hatırlattı.

Seçilmesinin ardından bayrağı bir adım ileri taşımak için elinden geldiği gayreti gösterdiğini belirten Şahin, "Görevden aldırmak dahil birçok girişimde bulunanlar, torbadan değil de sandıktan hür delege iradesiyle seçim kazanıldığı için başarılı olamadılar." ifadesini kullandı.

Kendisini görevden uzaklaştırmak isteyenlerin, İl Yönetim Kurulu'nu istifalarla düşürme yoluna gittiğini savunan Şahin, şunları kaydetti:

"Delegemizin kongrede verdiği gerekli cevabı doğru yorumlayamamış, kendi istedikleri doğrultuda algılayarak sorunun seçilmiş il yönetiminde olduğu kanaatine varanlar, 'Beceremedik ama kol kırılır yen içinde kalır' demek yerine hamaset üretmeyi tercih ettiler. Hoş, bu yapılan ilk değil, asla da son olmayacaktır. 'Sadaka saraydan çıkmasın' siyaseti yapanların mücadelesi, bir yıl gecikmeli de olsa kendi içimizden gelen ihanetle aleyhimize vuku bulmuştur. İl Yönetim Kurulu'nun çoğunluğunun istifasının toplanması sonucunda il başkanlık görevim ve istifa etmeyen dava arkadaşlarımın içinde bulunduğu İl Yönetim Kurulu düşmüştür.

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Son dakika: İYİ Parti'ye o ilde büyük şok: Yönetim Kurulu düştü...
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