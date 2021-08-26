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Giriş Tarihi: 26.8.2021

Turkovac’ta faz 3 için ilk doz yapıldı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Turkovac’ta faz 3 için ilk doz yapıldı
ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi Müdürü ve Turkovac Aşısı Proje Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin Faz 3 aşamasına gelen ilk yerli ve milli aşısı Turkovac'ın Faz 3 dozu Kayseri'de gönüllü sınıf öğretmeni Murat Dal'a uygulandı. İlk dozun uygulanma töreninde konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik "Aşımızın şu anda 600'ün üzerinde gönüllüsü var. Faz 3 çalışmaları standartlarında yürütülüyor" dedi.
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Turkovac’ta faz 3 için ilk doz yapıldı
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