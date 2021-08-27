ATM yakan terörist yakalandı! Evinden gerilla savaş taktikleri çıktı

İstanbul Eyüp'te bulunan PTT'ye ait bir ATM'yi benzinle ateşe veren terörist yakayı ele verdi. Olay geçtiğimiz ay meydana geldi. Sabaha karşı 04.05 sıralarında Posta Telgraf Teşkilatı'na (PTT) ait olan ATM benzinle kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul polisi yapılan incelemede saldırıyı, PKK/PYD ile bağlantılı Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) silahlı terör örgütünün yaptığını belirledi.

EVİNDEN 'GERİLLA SAVAŞI TAKTİKLERİ' ÇIKTI

Saldırı anına yönelik yapılan çalışmada güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polisler 21 yaşındaki Celal P.'yi tespit etti. Şüphelinin adresini tespit eden güvenlik güçleri, yapılan operasyonla Celal P.'yi gözaltına aldı. Teröristin evinde yapılan incelemede örgüte ait birçok doküman ele geçirilirken aramada 'Gerilla Savaşı Temel Taktikleri' isimli not kâğıtları yakalandı.

CAMİDE ÜZERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Emniyetteki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen terörist hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntülerinde yapılan incelemede, şüphelinin ATM'yi ateşe verdiği sırada görüntü kaydı aldığı, ardından yakınlarda bulunan bir camide kıyafetlerini değiştirdiği ortaya çıktı.

19 YIL HAPSİ İSTENDİ

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'mala zarar verme' suçları kapsamında 19 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.

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