Bahçeli’den Malazgirt ve büyük taarruz mesajı: Rövanş almak için fırsat kollayanlara taviz vermeyiz

MHP lideri Devlet Bahçeli
, Malazgirt Zaferi
'nin 950'nci ve Büyük Taarruz
'un 99. yıldönümleri nedeniyle mesaj yayımladı. Bahçeli şunları söyledi:
Malazgirt
'te atılan sağlam ve sarsılmaz adımlar Viyana
'ya kadar giden ilerleyiş ve yükseliş dinamiklerini tetiklemiş, bununla birlikte cihanı kavrayan bir vizyon genişliğini temin etmiştir.
Hem Sultan Alparslan
'a hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'e milletimizin rahmet niyazlarıyla birlikte şükran duyguları hiçbir zaman eksilmeyecektir. Vatan kuran, vatan kurtaran muhterem büyüklerimize vefa borcumuzu emanetlerini, yani namus timsali gördüğümüz Türk vatanını koruyarak bir nebze de olsa ödemek mümkündür. Bizans artıkları faal olsa da, zalimlerin husumet kalemiyle yazılan zulüm fermanı coğrafyaları karışıklığa sevk edip kana bulasa da, Türk milleti mukavemet ve mücadelesiyle hiçbir namert eli vatanına değdirmeyecektir.
Hâlâ aktif olan Bizans komplolarına karşı dikkatli ve uyanık olmak en başta gelen sorumluluğumuzdur. Malazgirt'in, Büyük Taarruz'un, Dumlupınar
'ın rövanşını almak, tarihi hesaplaşmaları tekraren görmek için fırsat kollayan husumet ve hıyanet cephesine karşı asla taviz verilmeyecektir. Vatan bir kez bulunmuş, asla kaybedilmeyecektir. Bunun aksini düşünenler karşılarında yüz yıllar içinde Malazgirt'ten Kocatepe
'ye uzanan kökleşmiş ve çelikleşmiş kahramanlık surunu bulacaklardır. Ne terör saldırıları, ne düzensiz göç akınları, ne de küresel ve bölgesel menfur senaryolar Türk milletinin istikbalini karartamayacak, var oluş azmini kıramayacaktır. İrademiz Sultan Alparslan'ın iradesidir. İlhamımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklal davasıdır.
Malazgirt Zaferi'nin derin manasına ve zamanları aşan güçlü mesajına uygun şekilde kutlanmasına her yıl önayak olan, bu hususta samimiyetle öncülük yapan Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. ANKARA