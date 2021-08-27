Diyanet Akademisi kuruluyor! AK Parti çalışmalarda sona geldi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kurulacak olan akademi ile ilgili geçtiğimiz Haziran ayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir toplantı gerçekleştirilmişti. Toplantıya, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Eğitim Politikaları Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve ilgili bakan yardımcılarının yanı sıra diğer ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katılmıştı. Bu toplantıların ardından düzenleme ete kemiğe büründü.