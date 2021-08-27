Diyanet Akademisi kuruluyor! AK Parti çalışmalarda sona geldi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kurulacak olan akademi ile ilgili geçtiğimiz Haziran ayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir toplantı gerçekleştirilmişti. Toplantıya, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Eğitim Politikaları Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve ilgili bakan yardımcılarının yanı sıra diğer ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katılmıştı. Bu toplantıların ardından düzenleme ete kemiğe büründü.
Düzenleme ile din hizmetleri sınıfına ait kadrolara atanacak din görevlilerine mesleki ve hizmet içi eğitim vermek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Diyanet Akademisi kurulacak. Din eğitimi almak isteyenlere yönelik kursların açılabilmesi de bu yasa kapsamında düzenlenecek. Akademi "Dini Yüksek İhtisas", "Dini İhtisas" ve "Eğitim Merkezi" olarak üç bölümden oluşacak.
BU ŞARTLAR ARANACAK
Akademide din hizmetleri sınıfına ait kadrolara atanacak din görevlilerine mesleki ve hizmet içi eğitim verilecek. Bu kapsamda, dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olup dini yüksek ihtisas merkezlerinde eğitim almış olanlar, ilahiyat alanında doktora yapmış olanlar, dini musiki ve kıraat gibi özellik gösteren alanlarda ilahiyat ön lisansı yapmış olanlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak sınav sonrası eğitim görevlisi kadrosuna atanabilecek. Akademiye girmek için belli bir puan alma şartı aranacak.