Fazıl Say'dan CHP’li belediyelere veryansın! "Sanat faaliyetleri mi arabesk mekancılar mı?"

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Datça'da verdiği konserden sonra isyan etti. Sahne sırasında mekanlardan gelen yüksek sesler nedeniyle zor anlar yaşayan ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından CHP'li belediyelere sitem etti. Fazıl Say, tatil beldelerindeki müzik çalınan mekanlarda seslerin çok yüksek olmasına tepki gösterdi. Say, konser verdiği amfi tiyatrolarda diğer mekanların gürültüsünün kendi konserini bastırmasından şikayet etti.

CHP'NİN KEMİKLERİ SIZLADI

Say, CHP'li Datça Belediyesi ve CHP'li Çeşme Belediyesine sitem ettiği paylaşımında şu ifadelere yer veri: Datça; Saat 21.10 Konserim başlamış, Chopin Noktürnler. Bir anda bir ses; bir gürültü patırtı, 200-300 metre ileride bir mekandan gelen canlı müzik sesi, amfi tiyatro inliyor, 2 müzik bir arada, piyanoyu zor duyuyoruz. Chopin'in kemikleri sızladı. Halbuki saat 22.00 de izinliymiş o mekan. Neyse 3-4 dakikaya kesiyor. ( çünkü zabıta gelmiş ) Saat 22.00 Ravel çalıyorum "üzgün kuşlar" . Sessizlik lazım o konsantre atmosfere… a ha; Yine patlatıyor sesi mekan sonuna kadar. Bu sefer durmuyor. Öyle ya, ona 22.00'de başla denmiş. ( neden 22.00 21.00'de amfi tiyatroda başlayan etkinliklerin hakkı 60 dakika mı? CHP belediyesi? neden?) 22.00 denmiş. Başlatmış o da. Nice nice tiyatro, konser, duruyor, ara veriyor bu yüzden Datça'da. Benim konser ilk değil yani. Ben hayli tedirgin 10-15 dakika daha devam ettim. Bach. Durum bu."

CHP'Lİ BELEDİYE NEREDE?

Mekanların desibel yarışına girdiğini ifade eden Say, "Çeşme CHP belediyesi; Alaçatı, mekanlar en çok desibel yapma yarışında. Saat 23.00-23.30-00.00 durması lazım? Yok hayır devam. 00.45 anca. Otel odanızın tüm cam ve kapılarını kapayıp kulağınıza tıkaç taksanız bile UYUYAMAZSINIZ bu gürültüde kardeşim. Bu bir kaos. 7 belki 8 mekanın gümbürtüsü her yerde tüm ilçede, kaçıyorsun, odanın içinde. Onlar izin verirse, mekanlar susunca istediğin olur; dinlenmek, sessizlik, uyumak. Mekanlar izin vermezse hiç bir şeye hakkın yok. 7 ayrı mekan, kendi çaldıklarını sonuna kadar açarsa, 30 kilometreden duyuluyor her biri, orada yaşanmaz kardeşim. Orada durulamaz. Sohbet edilemez. Orada "düşünülmez"! Cehennem bu. Ses cehennemi. CHP belediye nerede?" ifadelerini kullandı.

SANAT FAALİYETLERİ Mİ, ARABESK MEKANCILAR MI?

Mekanların kültür sanat faaliyetlerine zarar verdiğini ifade eden Say sözlerini şöyle sürdü: "Bana istediğiniz sitemi edin kardeşim. Küfür edin bana! Saydırın! İstediğini de. Bu ses katliamı hayatlarımıza işkence kardeşim. Sorun saat 12.00'de kesilmesi filan da değil, sorun desibel boyutu! Bu Ege'de bu mekancıların kendi alanı dışına ses kaçırması bile hak olmamalı, sadece kendi alanı uymalı, yalıtım mı yapar sesi mi kısar o onun sorunu, yapmazsa en ağır cezayı basın BELEDİYE!! Hakkı yok buna! Olmayacak ne sanat, ne huzur! Orada konser var tiyatro var, sanatçılar var. Şu dönemde bu derece yaralı başlamış şu kültür sanat hayatı! CHP belediyeleri karar verin! Sanat faaliyetleri mi arabesk mekancılar mı? Karar verin! Peşindeyiz!