Sendikalar SABAH’a konuştu! Mansur Yavaş’ı yalanladılar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "Seçimden önce insanları o kadar korkuttular ki. İşten kimseyi çıkarmadım" ifadelerinin yalan olduğu ortaya çıktı. Mansur Yavaş'ın, 500'ye yakın kişiyi işten çıkardığı, 6 bin 500 kişiyi de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aldığı öğrenildi.

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay ; Mansur Yavaş'ın işçi çıkarmadığını beyan ettiğini ifade ederek, "Ancak, 500 kişi'ye yakın kişiyi işten çıkartıp, Belka şirketinde 7 bin çalışandan pandemi döneminde sadece 37 kişi ücretsiz izine çıkarılmıştı. Pandemi yönetmeliğinin bittiği tarih olan 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle bu 13 işçi arkadaşımız işten çıkarıldı" dedi.

Mustafa Toruntay; "6 bin çalışanın olduğu BUGSAŞ şirketinde ise, içerisinde Temsilcimiz Pınar Ercan'ın da olduğu toplam 10 kişi ilk olarak ücretsiz izne çıkarıldı ve daha sonra iş akitleri feshedildi.Bu bilgiler ışığında, Mansur Yavaş'ın sendika ile ilgili söylemleri ve yaşananlar arasında büyük farklılıkların olduğunu görüyoruz.Bu sebeple, yapılan yanlışlardan biran önce dönülmesini istiyoruz. İşçi arkadaşlarımızın bundan sonraki süreçte baskı, mobbing vb. olumsuzlukları yaşamamaları için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz". diye konuştu.

SİPAHİ: PANDEMİ DÖNEMİNDE BİLE İŞÇİ ÇIKARILDI

SABAH'a konuşan Öz Güven-Sen Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Sipahi, Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Anfa Güvenlik A.Ş.'nin işten çıkarma yasağının olduğu Mayıs 2021 döneminde bile işçi çıkardığını hatırlatarak, "Haklarını arayan üç işçiyi, bütün haklarını gasp ederek işten çıkarmıştır" dedi

Mehmet Ali Sipahi, şunları söyledi:

"2019 Mart'taki yerel seçimlerin ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın el değiştirmesi sonrasında, Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde, kanuna aykırı, hukuksuz uygulamalar baş göstermeye başlamıştır. Mansur Yavaş'ın belediye başkanı seçilmesinin akabinde, belediye iştiraklerinde eski dönemde görev alan üst düzey yöneticiler, baskı ve mobbing uygulamalarıyla yıldırılmaya çalışılmışlardır. Yerel seçimlerin hemen ardından, sendikamızın örgütlü olduğu Anfa Güvenlik'te görev yapan 7 adet müdür ve müdür yardımcısı, yönetim kurulu kararıyla görevlerinden uzaklaştırılmışlardır. Bu kişilere, uzun süren baskılar, iş vermeden günlerini izbe yerlerde geçirtmeler, belediyenin sağladığı yemek hizmetlerinin dahi esirgenmesi, uzun süreli yıllık izin kullandırılmalar, şirketteki herkese ücret zammı uygulanmasına rağmen kişiye özel zam vermemeler gibi uygulamalarla, bu işçiler istifa etmeye zorlanmışlardır. Bu işçilerin Anayasal haklarını arayıp Kamu Denetçiliği Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvuruları bahane edilerek, Anfa Güvenlik, işten çıkarma yasağının olduğu Mayıs 2021 döneminde, haklarını arayan üç işçiyi, bütün haklarını gasp ederek işten çıkarmıştır."

"İŞÇİLER, SENDİKAL BASKIYA MARUZ KALMIŞLARDIR"

"Yeni yönetimle birlikte işçilere uygulanan baskının bir diğer boyutu da sendikal ayrımcılıktır. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde çalışan ve Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı sendikalara üye olan işçiler, sendikal baskıya maruz kalmışlardır. İşçilere, Hak-İş'e bağlı sendikalardan istifa ederek Türk-İş'e bağlı sendikalara üye olmaları yönünde telkin ve baskılarda bulunulmuştur

"SENDİKAL BASKI YAPILMAYACAĞI YÖNÜNDEKİ VAATLERİ YERINE GETİRİLMEDİ"

"Mansur Yavaş'ın göreve geldiği andan itibaren, bir yandan sendikal tercihlere karışılmayacağını defaten vurgulayıp, bir yandan da işçilere yapılan sendikal baskıların ayyuka çıkması, akıllara çeşitli şüphe ve olasılıkları getirmektedir. Ya Mansur Yavaş kendi yayınladığı genelgelere aykırı hareket etmektedir, ya da kendisine bağlı şirketlerdeki yöneticilerin bu kabil hukuksuz uygulamalarına göz yummaktadır. Her iki durum da, sendikal baskı yapılmayacağı yönündeki vaatlerin yerine getirilmediğini gözler önüne sermektedir"