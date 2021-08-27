Son dakika: 27 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 45 milyon 636 bin 614'ü birinci doz, 34 milyon 791 bin 602'si ikinci doz, 7 milyon 529 bin 404'ü üçüncü doz olmak üzere 88 milyon 59 bin 440'e yükseldi. Böylece Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 863 bin 866 aşı uygulandı.

19 AĞUSTOS KOVİD-19 VERİLERİ:

Türkiye'de 19 Ağustos tarihinde 292 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 320 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 743 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,99, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 55,50 olarak kayda geçti.