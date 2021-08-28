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Giriş Tarihi: 28.8.2021 12:17

Emine Erdoğan, vefatının ikinci yılında Şule Yüksel Şenler'i unutmadı

AA
Emine Erdoğan, vefatının ikinci yılında Şule Yüksel Şenler’i unutmadı

Vefatının ikinci yılında gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'i unutmayan Emine Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Şule Yüksel Şenler'in insanlığa yön veren duruşu hepimiz için zamansız bir kılavuzdur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vefatının ikinci yılında gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'i andı.

Şenler'in ikinci ölüm yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şule Yüksel Şenler'in insanlığa yön veren duruşu hepimiz için zamansız bir kılavuzdur. İnsan hakları mücadelesi ve iman dolu bir kalbin yenilmezliğini sergilediği yaşamı, güzel bir dünya imar etmek isteyen herkes için ilham doludur. Vefatının 2'nci yıl dönümünde hasretle anıyorum."

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Emine Erdoğan, vefatının ikinci yılında Şule Yüksel Şenler'i unutmadı
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