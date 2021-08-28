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Giriş Tarihi: 28.8.2021 09:38 Son Güncelleme: 28.8.2021 09:39

FETÖ'cü 6 eski asker tekne ile kaçmak üzereyken Karaada'da yakalandı!

İHA
FETÖ’cü 6 eski asker tekne ile kaçmak üzereyken Karaada’da yakalandı!

Muğla’nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında FETÖ'cü 6 eski askeri personel kaçmak için hazırlık yaptıkları sırada yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) suçundan ordudan ihraç 6 eski askeri personel tekne ile kaçış hazırlığındayken yakalandı.

Edinilen Bilgiye göre, Bodrum KOM Grup Amirliği'nin yaptığı çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik unsurları tarafından Karaada açıklarında içerisinde şüphelilerin bulunduğu tekneye operasyon düzenlendi. Tekne içerisinde FETÖ/PDY suçundan işlem yapılmış açıkta ve ihraç olan 6 eski askeri personel gözaltına alındı.

Operasyonda, O.Ş (Yüzbaşı), E.U (Teğmen), H.A (Teğmen), N.I (Astsubay), G.A (Astsubay) ve G.A (Astsubay) isimli şüpheliler FETÖ/PDY suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındılar. Bodrum KOM Grup Amirliğince gerekli işlemlerin ardından mevcutlu olarak adli makamlara intikal ettirilecekler.

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FETÖ'cü 6 eski asker tekne ile kaçmak üzereyken Karaada'da yakalandı!
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