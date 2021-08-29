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Giriş Tarihi: 29.8.2021

FETÖ’cüler tekneyle kaçarken yakalandı

FETÖ’cüler tekneyle kaçarken yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/ PDY) suçundan ordudan ihraç 6 eski askeri personel tekne ile kaçış hazırlığında iken yakalandı. Bodrum KOM Grup Amirliği'nin yaptığı çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik unsurları tarafından Karaada açıklarında içerisinde şüphelilerin bulunduğu tekneye operasyon düzenlendi. Tekne içerisinde FETÖ/PDY suçundan işlem yapılmış açıkta ve ihraç olan 6 eski askeri personel gözaltına alındı. Operasyonda, O.Ş. (Yüzbaşı), E.U. (Teğmen), H.A. (Teğmen), N.I. (Astsubay), G.A. (Astsubay) ve G.A. (Astsubay) isimli şüpheliler FETÖ/PDY suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.
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FETÖ’cüler tekneyle kaçarken yakalandı
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