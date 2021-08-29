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Giriş Tarihi: 29.8.2021 21:37 Son Güncelleme: 29.8.2021 21:38

Trabzon’a şehit ateşi düştü! Yaralı Uzman Çavuş şehit oldu

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’a şehit ateşi düştü! Yaralı Uzman Çavuş şehit oldu

Suriye’de 20 gün önce sınır ötesi operasyon hain terör saldırısıyla başından ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alınan Trabzonlu Uzman Çavuş İsmail Şebelek hayatını kaybederek şehit düştü.

Suriye'de sınır ötesi operasyonda görev yapan Trabzon Arsinli Uzman Çavuş İsmail Şebelek, 20 gün önce hain terör saldırısı sonucunda başından ağır yaralanmıştı. İlk müdahalesi sınır ötesinde yapılan ve ardından Türkiye'ye getirilerek 20 gündür Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alınan Uzman Çavuş Şebelek hayatını kaybederek şehit düştü. Şehidin acı haberi Trabzon'un Arsin ilçesi Fındıklı mahallesinde yaşayan ailesine bildirildi. Şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek, yarın Arsin Ulu Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek
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Trabzon’a şehit ateşi düştü! Yaralı Uzman Çavuş şehit oldu
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