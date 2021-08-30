Göklerin Akıncısı

Giriş Tarihi: 30.8.2021

BAŞKAN ERDOĞAN: Göklerin yeni hakimi AKINCI’yı güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuyoruz.10 yıl önce bize bu araçları parasıyla bile satmayanlar vardı. Bugün Türk SİHA’larını ve onların açtıkları çığrı konuşuyorlar