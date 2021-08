Göklerin Akıncısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çorlu 'da Baykar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katıldı. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi: Türkiye 'nin mühendislik kabiliyetlerinin yeni sembolü, bağımsızlığın gökyüzündeki yeni temsilcisi AKINCI TİHA'nın teslimatı vesilesiyle bir aradayız.Ağustos, Türk tarihinde aynı zamanda zaferler ayı. Malazgirt Zaferi 'nden 30 Ağustos Zaferi 'ne kadar pek çok dönüm noktasını bu ay içinde yaşadık. Bugün bu zaferler halkasına bir yenisini daha ekledik.Yüzde 20'lerde yerlilik oranına sahip savunma sanayiini bu kadar kısa sürede yüzde 80 yerliliğe yaklaştırmak Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarındandır. AKINCI TİHA ile birlikte Türkiye, bu teknolojide dünyanın en ileri üç ülkesinden biri olmuştur.Çok değil bundan 10 yıl önce bize bu araçları parası ile bile satmayan, bakımlarını yaptırmak istediğimizde "Bugün git, yarın gel" diyenler vardı. Aynı çevreler bugün sahada oyunu değiştiren Türk İHA 'larını ve onların açtığı çığırı konuşuyor. Bu başarının gerisinde Nuri Demirağ Nuri Killigil ve Vecihi Hürkuş gibi vatanseverlerin akim kalmış mücadelelerini yeniden ayağa kaldıran Türk mühendisleri, teknisyenleri ve teknikerleri bulunuyor. Bu başarının arkasında "Yapamayız, beceremeyiz" diyen mandacı kafalara inat, "En iyisini, en ilerisini biz yaparız" diyen inanmış yürekler var.Son yüz yılda 2 büyük savaş yaşayan dünyamız istikrar ve düzene kavuşmak şöyle dursun, daha çetin sınamalarla karşı karşıya kaldı. Uluslararası kuruluşlar sadece üç beş ülkenin çıkarlarına hizmet eden çarpık yapılarıyla, bu büyük sorunlara çare bulmakta aciz kalıyorlar. Afganistan 'da anneler çocuklarını dikenli tellerin ardındaki yabancı askerlere teslim etmek zorunda kalıyorsa, vicdanlar buna nasıl sessiz kalabilir. Suriye 'nin yerle bir olan şehirlerinde anne babalar enkaz yığınlarında evlatlarının cansız bedenini ararken, dünyanın geri kalanı kendi evlatlarının geleceğine nasıl bakabilir?Dünyada olup bitenlere baktığımızda kimi ülkelerin teknolojideki üstünlüklerini, krizler çıkarmak, sınırları değiştirmek için kullandığını görüyoruz. Türkiye olarak prensibimiz, geliştirdiğimiz her bir teknolojiyi ülkemizle birlikte insanlığın hayrına kullanmaktır. Bugün Suriye'de Libya'da Azerbaycan'da önüne geçtiğimiz insanlık dramı işte bu anlayışın bir sonucudur.Türk askerinin adım attığı her toprak, Türk bayraklı İHA ve SİHA'ların havalandığı her sema huzur buluyor. Hayatları boyunca hep karşısındakinden bir şeyler çalmanın, hep kendine çalışmanın derdinde olanlar elbette bu tabloyu iyi karşılamıyor. PKK'yı, FETÖ'yü DEAŞ'ı YPG'yi öne sürüp ülkemizi badirelerin içinde tutmada hep bu strateji vardır. Hem sahada, hem masada tüm bu oyunların üstesinden geldik.Bizim başka vatanımız yok, gidecek başka yerimiz de yok. Onun için vatanımıza, devletimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Türkiye pekçok savunma sanayi ürünü yanında, özellikle İHA'larda kendini ispatlamış bir ülkedir. Bugün tüm dünyada uyguladığımız yeni muharebe doktrinini konuşuyor. Eğer bölgemizde ve istikrar, huzur ve düzen sağlanacaksa bunun Türkiye'siz olacağı düşünülemez. Dosta güven hasma korku vermenin en başta gelen şartı da savunma sanayiinde güçlü olmaktır. Her ne şekilde olursa olsun şu gerçeği herkes görüyor, biliyor. Bölgemizde herhangi bir tasarrufta bulunmak isteyen önce Türkiye'ye bakacak. Bölgemizde bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen önce Türkiye'nin rızasını arayacak. Bölgemizde operasyona niyetlenen önce Türkiye'nin barış ve istikrar esaslı yaklaşımını değerlendirecek.Gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkan Akıncı, 25 saat 46 dakika havada kalarak, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı.40 bin feet irtifaya kadar yükselebiliyor, 6 ton kalkış ağırlığına sahip, 1.5 ton faydalı yük taşıyabiliyor.Çok çekirdekli yapay zeka bilgisayarıyla sensörlerden aldığı verileri işleyerek karar verme kabiliyetine de sahip. Gelişmiş rota ve görev planlama fonksiyonlarını yürütüp, hedefleri daha etkin şekilde tespit ediyor.Hava bombardımanı icra edilebilecek. Yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, MAM-T, Nüfuz Edici Bomba, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOMA, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Lazer Güdüm Kiti (LGK) gibi mühimmat, füze, bomba ve güdüm kitleriyle donatılacak.Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi'yle yer sistemlerine bağımlı olmaksızın otomatik iniş kalkış yapabiliyor.Çift Yedekli SATCOM ile haberleşme menzili bulunmaksızın uydu vasıtasıyla komuta edilebilecek.Milli SİHA'larımız için daha pek çok ülke sırada bekliyor. Elbette bunlar parayı her basanın alabileceği ürünler değil. AKINCI'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu teknoloji ile İHA liginde ilk 3 ülke arasına girmiş olmamız yeter mi? Yetmez. Şimdi hedefimiz kendi inşa ettiğimiz kısa pistli uçak gemilerimize inip kalkabilen SİHA'lar geliştirmektir.Büyük ve güçlü Türkiye'yi sizler gibi büyük hayaller kuran, hayallerini hedefe dönüştüren, azimle cesaretle çalışan başaran gençlerle birlikte biz inşa edeceğiz. Hani diyorlar ya Z kuşağı.. İşte burada.Savunma sanayiinde elde ettiğimiz bu tecrübeyi, teknolojinin tüm sivil alanlarına taşıyacak çok daha büyük başarılara imza atacağız. Yazılımda ülkemiz parmakla gösterilen bir ülke olacak. Yapay zeka, insansız ve otonom teknolojilerde istikamet belirleyen bir ülke olacağız.BAYKARTeknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı projesinin 10 yıllık hayalleri olduğunu belirterek, şunları söyledi: "AKINCI'yı askere uğurladıktan sonra çok daha büyük özgüvenle diyebiliriz ki artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz. Bir yandan da AKINCI'nın seri imalatı da devam ediyor. Bugün itibarıyla 9. hava aracını ürettik ama bunların hepsi seri üretim prototip araçlar. Hızla devam ediyor seri üretim. Bayraktar TB2, 10 ülkeden fazla ihracat sözleşmesi imzaladı. Türkiye hariç 4 ülkede uçuyor. Biz zaman zaman talepleri yetiştirmekte zorlanıyoruz. AKINCI'ya da ciddi bir talep var. Tahminim çok daha fazlası olacaktır. Daha üst sınıfta ve çok az bulunan bir hava aracı."