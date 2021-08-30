Türk tarihinin dönüm noktası 30 Ağustos

Mustafa Kemal Atatürk
komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos 1922'de başlayıp 30 Ağustos Zaferi
ile sonuçlanan Büyük Taarruz
ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti. Dumlupınar
'daki meydan muharebesinde kahraman Mehmetçiğin, Yunan birliklerini Allıören, Keçiler, Kızıltaş deresi yolunun iki yanında tamamen sarıp imha etmesiyle zafere ulaşıldı. Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasının ardından Mustafa Kemal Paşa
, 1 Eylül'de Dumlupınar'da birliklere "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz
'dir, ileri!" emrini verdi. 9 Eylül'de İzmir
'de Yunan Ordusunu denize döken Türk ordusu, Mustafa Kemal Paşa'nın emrini büyük bir başarıyla yerine getirdi. Büyük Taarruz'dan akıllarda kalan en önemli olaylardan biri, 57'nci Tümen Komutanı Albay Reşat Bey'in, 27 Ağustos'ta Çiğiltepe'nin alınmasının yarım saat gecikmesi üzerine, görevini yerine getirememenin üzüntüsü ile kendisini vurarak intihar etmesiydi. Atatürk, Büyük Zafer'den tam iki yıl sonra, 30 Ağustos 1924'te, Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı'nın temel atma törenine katılmak üzere Zafertepe Çalköy'e geldi. Atatürk, Büyük Zafer'i şu cümlelerle anlattı: "Afyonkarahisar-Dumlupınar Meydan Savaşı ve onun son parçası olan 30 Ağustos Zaferi, Türk tarihinin en önemli dönüm noktasıdır... Bu alanda akan Türk kanları, bu göklerde uçuşan şehit ruhları, devletimizin, cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır. Türk ulusu burada kazandığı zaferle, açığa vurduğu gücü ve istemiyle, bu belli gerçeği bir kere daha tarihin bağrına çelik kalemle koymuş bulunuyor." AA
MİLLİ MÜCADELENİN KAHRAMANLARI
ANKARA Üniversitesi
ve Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşivi
'nden derlenen "Fotoğraflarla Atatürk ve Cumhuriyet" adlı albüm, Türk'ün bağımsızlık ve büyük zafer uğruna yaşadıklarını çarpıcı bir şekilde anlatıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı
dolayısıyla bir çoğu ilk kez yayımlanan fotoğraflarda dönemin zorlukları, mücadeleleri, fedakârlıkları, başarıları ve çalışmaları gözler önüne seriliyor.
COŞKUYLA KUTLANACAK
30 AĞUSTOS Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü bugün tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Kutlamalar nedeniyle İstanbul'da da bugün bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya ise İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde 39 ilçenin kaymakamı, İstanbul'un emniyet müdürü ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan 500 davetli için bayramlaşma programı düzenliyor. Başkan Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile Anıtkabir'i ziyaret etmesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etmesi ve Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu diploma alma ve sancak devir teslim törenine katılması bekleniyor. Buse PEHLİVAN/SABAH-ANKARA
ERDOĞAN: AYDINLIK YARINLARA HEP BERABER YÜRÜYECEĞİZ
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. "İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensuplarını ve ordumuzun kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"30 Ağustos, milletimizin kendisine ömür biçen emperyalist niyetleri kursaklarda bıraktığı ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açtığı tarihimizin en kritik dönüm noktalarından biridir.
Büyük Zafer'e ilham veren ruh, inanç ve irade, 99 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimize istikamet çizmektedir.
Ülkemiz bugün sadece sınırları içinde yaşayan 84 milyon vatandaşının değil, Balkanlardan Asya'ya, Afrika'dan Avrupa'ya gönül coğrafyasındaki yüz milyonlarca dost ve kardeşinin de umudu haline gelmiştir.
İçimizdeki kimi bedhahlara rağmen, zalimler karşısında mazlumun hakkını savunmaya, tüm dünyada barışın, adaletin ve özgürlüğün hâkim olması için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bundan 99 yıl önce Dumlupınar'da şaha kalkan imanın rehberliğinde, 84 milyon birlik, dirlik ve kardeşlik içinde aydınlık yarınlarımıza hep beraber yürüyeceğiz."
GELECEĞİMİZİ KURTARDIK
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 30 Ağustos Zafer Bayramı için şunları kaydetti:
"Son yurdumuzun üzerindeki kara bulutlar 99 yıl önce dağıtılmıştır. Çekile çekile bugünkü sınırlarına kadar gerileyen milletimizin kaybetmeye, yıkılmaya, yok olmaya tahammülünün olmayacağı açıkça anlaşılmış ve teyit edilmiştir. Türk milleti 30 Ağustos'ta geleceğini kurtarmış, son yurdunda payidar olarak kalacağını haykırmış ve garantiye almıştır. Zaferlerimizden rahatsız olanlar, birliğimizden ve beraberliğimizden ürperenler ve ürkenler unutmasınlar ki, 30 Ağustos şuuru aynısıyla varlığını sürdürmektedir" ANKARA