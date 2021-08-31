Coşkuyla her daim zafere

30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Edirne
'den Kars
'a, Sinop
'tan Hatay
'a 81 il ve ilçelerinde resmi törenler düzenlendi. Anıtlara çelenk bırakıldı, Mehmetçik yürüyüş yaptı. Halk ise ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle sokaklara taştı.
Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı. Askeri bando takımları marşlar seslendirdi. Törende Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı gibi dönemlerin askeri üniformalarını giyen "Tarihi Bölük" de geçiş yaptı.
İstanbul
'da Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Zafer kutlamalarının adresi ise Vatan Caddesi'ydi. Törende Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Balıkesir
'de ise Erdek Spor Dalış Kulübü'nde bir araya gelen asker, polis, akademisyen ve engelliler birlikte Marmara Denizi'ne "Zafer Dalışı" yaptı. Dalgıçlar, su yüzüne çıkışta Türk bayrağı açtı.
30 Ağustos İzmir
'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle kutlandı. Afyonkarahisar
, Kütahya
, Bursa
ve diğer illerde de resmi törenler yapıldı.
DUMLUPINAR ŞEHİTLİĞİ'NE ZİYARETÇİ AKINI
Kütahya'nın Dumlupınar
ilçesindeki şehitlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99'uncu yıldönümünde Dumlupınar Şehitliği'nde anma programları düzenlendi. Kütahya ve çevre illerden gelen çok sayıda öğrenci ve vatandaş Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyarak şehitler için dua etti. Törende "dünyanın en yaşlı gazisi" unvanını taşıyan ve 1994'te 110 yaşındayken yaşamını yitiren Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu Turgut Kaçmaz, babasının savaş hatıralarını anlatarak şiir okudu.
BALONLAR ZAFER İÇİN UÇTU
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale
'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel balon turu gerçekleştirildi. Yaklaşık 1500 metre yükseklikten Pamukkale'nin eşsiz güzelliğini izleme fırsatı sunan balonlardaki Atatürk posteri ve Türk bayrakları beyaz travertenler üzerinde görsel şölen oluşturdu.
Mustafa KAYA-Bulut YAMANDAĞ-Koray TAŞDEMİR-Alp KORUKÇU-Necdet ÇAKIR
/SABAH