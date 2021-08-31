Giriş Tarihi: 31.8.2021

Coşkuyla her daim zafere

30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun dört bir yanında büyük coşkuyla kutlandı. Anıtlara çelenk bırakıldı, askeri geçit törenleri düzenlendi. Vatandaşlar ise Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile sokaklara taştı