Emniyetten otobüs ve sürücülere özel denetim

Katliamı andıran kazalar sonrasında otobüslerde yolcuların emniyet kemeri takmaması gündeme tekrar geldi. Ancak 2014 yılında otobüslerde yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu halde getirildi. Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik özel bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan otobüs denetimlerinde, toplam bin 267 trafik kural ihlalinin tespit edildiği belirtildi. Ayrıca, sürücülere yönelik olarak kırmızı ışık, emniyet kemeri ve seyir halinde cep telefonu kullanımına yönelik toplam 13 bin 606 trafik kural ihlali tespit edildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Türkiye genelinde eş zamanlı olarak, araç sürücülerinin trafik kurallarına uyma düzeylerinin üst seviyeye çıkarılması, güvensiz ve korsan tabir edilen yetki belgesiz taşımacılık faaliyetlerinin engellenmesi ve güvenli bir seyahat ortamının sağlanarak kazaların azaltılması amacıyla 27-28-29-30 Ağustos 2021 tarihlerinde 4 gün süreyle "Şehirlerarası Yolcu Taşıyan Otobüslere yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak özel denetim" gerçekleştirildi.

"TOPLAM BİN 267 TRAFİK KURAL İHLALİ TESPİT EDİLDİ"



Gerçekleştirilen denetimlerde, 23 bin 889 ara ve sürücü kontrol edilirken, 274 araçta tokağraf kullanılmadığı, 125 sürücünün çalışma ve dinlenme sürelerine uymadığı, 20 sürücünün başkasına ait sürücü kartını kullandığı, 267 sürücünün yasal hız sınırlarına uymadığı, 8 sürücünün alkol etkisinde araç kullandığı ve 130 sürücünün emniyet kemeri kullanmadığı tespit edildi. Yapılan denetimlerde 52 araç trafikten men edilirken, 9 sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. Bu kapsamda, toplam bin 267 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem uygulandı.





"13 BİN 606 KİŞİ KIRMIZI IŞIK, EMNİYET KEMERİ VE SEYİR HALİNDE CEP TELEFONU KULLANIMINDANDOLAYI TRAFİK KURAL İHLALİ YAPTI"



Öte yandan, yine Türkiye genelini kapsayan eş zamanlı olarak trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla 28-29-30 Ağustos 2021 tarihlerinde sivil ve resmi ekiplerin katılımıyla, kırmızı ışık, emniyet kemeri ve seyir halinde cep telefonu kullanımına yönelik "ihbarlı özel denetim" yapıldı. Denetimler sırasında, 2 bin 481 sürücüye veya yolcuya emniyet kemeri kullanmamaktan işlem yapıldı. Ayrıca, 2 bin 211 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan işlem uygulanırken, 4 bin 290 sürücünün kırmızı ışık kural ihlali yaptığı tespit edildi. Yapılan denetimler esnasında, 505 araç trafikten men edilirken, 54 sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. Bu kapsamda gerçekleşen denetimlerde, toplam 13 bin 606 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem uygulandı.