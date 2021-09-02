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Giriş Tarihi: 2.9.2021 17:58

Enver Altaylı mütalaaya karşı savunma yapacak

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Enver Altaylı mütalaaya karşı savunma yapacak

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da arasında bulunduğu 3 sanığın ‘Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği’, ‘Siyasi ve askeri casusluk’ ve ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla yargılandığı davada Mehmet Barıner mütalaaya karşı savunma yaptı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Enver Altaylı ile Mehmet Barıner tutuklu bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, savcılığının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapması için sanık Barıner'e söz verdi. Enver Altaylı ve damadı Metin Can Yılmaz tarafından ABD'ye kaçırılıp burada görülen Halkbank davasında Türkiye aleyhinde faaliyetlerde bulunulacağı iddia edilen eski istihbaratçı Barıner, emniyette ve savcılıkta avukatı huzurunda verdiği ifadelerin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Barıner, gözaltında alındığı süreçte kötü muameleye maruz kaldığını, yasadışı usullerle ifadesinin alındığını iddia etti. İddianamede ve mütalaadaki üzerine atılı suçları reddeden Barıner, herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını savundu. Duruşmaya yarın devam edilecek.

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Enver Altaylı mütalaaya karşı savunma yapacak
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