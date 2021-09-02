Enver Altaylı mütalaaya karşı savunma yapacak

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Enver Altaylı ile Mehmet Barıner tutuklu bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, savcılığının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapması için sanık Barıner'e söz verdi. Enver Altaylı ve damadı Metin Can Yılmaz tarafından ABD'ye kaçırılıp burada görülen Halkbank davasında Türkiye aleyhinde faaliyetlerde bulunulacağı iddia edilen eski istihbaratçı Barıner, emniyette ve savcılıkta avukatı huzurunda verdiği ifadelerin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Barıner, gözaltında alındığı süreçte kötü muameleye maruz kaldığını, yasadışı usullerle ifadesinin alındığını iddia etti. İddianamede ve mütalaadaki üzerine atılı suçları reddeden Barıner, herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını savundu. Duruşmaya yarın devam edilecek.