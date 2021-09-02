Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin, oturma eylemi yarın 3'üncü yılına giriyor. Tüm tehditlere rağmen kararlı duruşlarından taviz vermeyen anneler, şimdiye kadar 32 aileyi çocuklarına kavuşturmayı başardı. Eylemin yıldönümünde SABAH'a konuşan Diyarbakır anneleri, evlat mücadelesinin hiç bitmeyeceğini söyledi. Annelerin terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP'ye karşı başlattığı direnişin ilk adımı Diyarbakır'da Hacire Akar'ın oğlunun dağa kaçırılmasından sorumlu tuttuğu HDP il binası önünde 22 Ağustos 2019'da yaptığı oturma eylemi oldu. Kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos 2019'da evladına kavuşan Hacire anne, diğer ailelere örnek oldu. Yüreği evlat hasreti ile yanan anneler 3 Eylül 2019'da oturma eylemine başladı. Diyarbakır'daki evlat nöbeti, iki yıl içerisinde, Şırnak
, Hakkâri, Van
, Muş
, İzmir
ve Almanya
'da başlayan oturma eylemleriyle çığ gibi büyüdü.
Türkiye'nin dört bir yanından büyük destek gören anneler, yaz, kış, kar, yağmur demeden ve koronavirüs salgınına rağmen oturma eyleminden vazgeçmedi. Aile sayısının 234'e yükseldiği eylemde şimdiye kadar 32 aile evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Evlat mücadelesi veren anneler SABAH'a konuştu.
'HDP VE PKK KAYBETTİ'
Eylemi başlatan annelerden biri olan ve bir ay önce oğluna kavuşan Ayşegül Biçer:
Bir anne ile başlayan eylemimiz binlerce anneye ulaştı. HDP ve PKK ile onların destekçilerinin tüm engellemeleri ile ölüm tehditlerine rağmen anneler, evlat nöbetini kararlılıkla bugünlere taşımayı başardı. Diyarbakır'da başlayan annelerin evlat çığlığı, Van, Hakkâri, Muş, İzmir, Şırnak ve sınırları aşarak Almanya'ya kadar yayıldı. Bu eylem sayesinde, herkes HDP'nin gerçek yüzünü gördü. HDP ve PKK kaybetti.
'PKK'NIN SONU GELECEK'
İstanbul'da 6 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eylemini sürdüren anne İmmihan Nilifırka:
Mücadelemiz evlatlarımızı geri alana kadar bitmeyecek. PKK'nın sonunu anneler getirecek. Bu nöbetin sonunda tüm anneler evladına kavuşacaktır.
6 yıl önce kaçırılan oğlu Ramazan için mücadele veren Mevlüde Üçdağ:
2 yılı geride bıraktığımız evlat nöbetinde, sadece evlatlarımız için mücadele verdik. 32 çocuğumuz ailesine kavuştu. Eylemlerimiz bugünden sonra da kararlı bir şekilde devam edecek.