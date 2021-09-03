AYM’den HDP’ye 2 ay süre

HDP
, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından açılan kapatma davası kapsamında Anayasa Mahkemesi
'nden savunma için 4 ay ek süre talep etti. Anayasa Mahkemesi, partinin ek süre talebi üzerine dün toplandı ve 7 Eylül'den itibaren HDP'ye savunma için 60 gün, haklarında siyaset yasağı istenen kişiler için de tebligattan itibaren 30 gün ek süre verdi. HDP 7 Kasım'a kadar savunmasını yapacak. Parti tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin
, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Ardından bu görüş HDP'ye gönderilecek. Belirlenecek bir tarihte HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak. Bütün bu sürecin ardından raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.