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Giriş Tarihi: 3.9.2021

AYM’den HDP’ye 2 ay süre

İLKER TURAK İLKER TURAK
AYM’den HDP’ye 2 ay süre
HDP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan kapatma davası kapsamında Anayasa Mahkemesi'nden savunma için 4 ay ek süre talep etti. Anayasa Mahkemesi, partinin ek süre talebi üzerine dün toplandı ve 7 Eylül'den itibaren HDP'ye savunma için 60 gün, haklarında siyaset yasağı istenen kişiler için de tebligattan itibaren 30 gün ek süre verdi. HDP 7 Kasım'a kadar savunmasını yapacak. Parti tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Ardından bu görüş HDP'ye gönderilecek. Belirlenecek bir tarihte HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak. Bütün bu sürecin ardından raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.
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AYM’den HDP’ye 2 ay süre
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