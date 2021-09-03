Çirkin imaya tepki yağıyor

Bir süre önce mülteci karşıtı ırkçı söylemleriyle gündeme gelen Bolu
Belediye Başkanı Tanju Özcan
, bu kez katıldığı bir programda çirkin bir üslupla anlattığı anısı ile gündemde. Özcan'ın sağlık sorunu nedeniyle çocuğu olmadığı için tüp bebek tedavisi konusunda kendisinden yardım isteyen başörtülü kadına verdiği, "Nasıl yardımcı olabilirim" şeklindeki yanıtı gülerek anlatmasına tepki yağıyor. Edep dışı imada bulunan Özcan'ın istifa etmesi ve kadınlardan özür dilemesi gerektiği yönünde sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılırken, Bolu Belediyesi
'nin eylül ayı meclis toplantısında da Özcan'a tepkiler geldi. Belediye meclis üyelerince protesto edilen Özcan'ın Türk kadınına hakaret ettiğini söyleyen AK Parti
Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar
, meclis üyelerini salonu terk etmeye davet etti. Çınar'ın davetine uyan AK Partili meclis üyeleri salondan çıktı.
İNSANLIK DIŞI BİR YAKLAŞIM
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
Bu insanlık dışı bir yaklaşım. Faşistlik ve ahlaksızlığın ikiz kardeşidir. Bir kadınla ilgili son derece iğrenç bir ifadeyi orada espri konusu olarak anlatıyor. Kadınla ilgili böyle bir değerlendirme insanlık dışı. Bununla birlikte kadının kıyafetiyle ilgili değerlendirme yaptı, bu ayrı bir skandal. Özür dilerken bile 40 tane şart koşuyor. 'Kadınlar insandır, biz de insan oğluyuz.' Yakışan söz budur. Bunun dışındaki çirkinlik söyleyen kişiye aittir.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin:
İnsanlık adına utanç, kendi ve mensubu olduğu siyaset adına şaşırtmayan bir vakadır. 'Tesettürlü' vurgusu ise aslında derin zihni karanlığın ve kodlardaki kötülüğün yansıması. Mesele 'kadın' olunca riyakarlıklarını kusarak, asıllarına rücu ediyorlar.
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir:
Komşu ilimiz Bolu kimlere emanet? Bolulu kadınlar artık derdini belediye başkanına nasıl açacak? Hangi kadın, artık Tanju Özcan ve onun kafasındakiler ile yan yana anılmak ister? Siyaseti kirleten bu kafalar... İğrençsin Tanju Özcan.
'İĞRENÇSİN'
AK Parti MKYK Üyesi Lütfiye Selva Çam:
İstediğin yine olmuş; Aşağılama/hakaret vb. terbiyesizliklerle hem kadınları aşağılıyorsun hem de bizleri. İğrençsin Tanju Özcan. Tepkilerimizle TT oluyorsun. Madem öyle, kendini küçülterek gündem olma talebine biz de duyarsız kalmayalım! Bu arada CHP'li kadınların tepkileri nerede?
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan:
Bu nasıl parti! Sabah birinin, akşam diğerinin terbiyesizliği! Ve buna hiç ses çıkarmayan CHP yönetimi, sözde çağdaş STKlar!.. Paylaşmaya utanıyoruz! Kadına, vatandaşa bakışınız bu mu? Bu ne terbiyesizlik?! Yere batsın üslubunuz da siyasetiniz de!
KADINLARDAN ÖZCAN'A SİYAH ÇELENKLİ PROTESTO
BOLU'DA AK Partili kadınlar, ellerindeki pankartla belediye binası önüne kadar yürüdü. Kadınlar belediye binasının girişine "Tüm kadınlar adına Tanju Özcan'ı kınıyoruz" yazılı siyah çelenk bıraktı. AK Parti İnsan Hakları Başkanı Emine Erdal, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kadınlık onurunu zedeleyen, mide bulandıran imalı ve alaycı sözleriyle güzelim şehrimizin adını ülke gündemine layık olmadığı şekliyle taşıdı. Evlat hasreti çeken anneler adına çok incindim, Kadınlar adına çok incindim" ifadelerini kullandı.