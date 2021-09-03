İstiklalimiz ve istikbalimiz hep daha ileriye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın mesajı, Bayraktar Akıncı TİHA
'nın 2019'daki ilk uçuşundan önce, uçuş kontrol bilgisayarına gömülü yazılıma eklendi. Akıncı TİHA
'lar bu yazılım ile görev yapıyor. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar
'ın sosyal medyadan paylaştığı "Akıncı'nın Sırrı" videosunda, Erdoğan'ın Akıncı TİHA yazılımına eklenen mesaji ve bu mesajın yazılım kodları yer aldı. Erdoğan'ın "İstiklalimiz ve istikbalimiz için hep daha ileriye" başlıklı mesajında şu ifadelere yer verildi:
Türkiye, devlet tecrübesi 2 bin 200 yılı aşan bir ülkedir. Bu vasfımızı, her dönemde en güçlü, en ileri, en etkili siyasi, askeri, ekonomik, toplumsal altyapıyı kurmuş olmamıza borçluyuz.
İnancımızı ve neslimizi korumanın yolunun, bağımsızlığımıza ve geleceğimize sahip çıkmaktan geçtiğini hiç unutmadık. Maziden atiye kurduğumuz köprü ile Türkiye'yi her alanda dünyanın en ileri ülkeleri arasına yükseltmeye ahdettik. Savunma sanayiimizi kendi kendimize yeterli hale getirmek için çok çalıştık. Karada, denizde, havada ve inşallah uzayda, dostlarına güven, düşmanlarına korku veren bir Türkiye hedefine odaklandık. Türk Milleti
'nin yüksek teknolojiye dayalı sistemleri üretme ve kullanma yeteneğini tüm dünyaya gösterdik.
Bayraktar silahlı
/silahsız İHA'lar, işte bu gayretin en başarılı eserlerinden. Gençlerimizin, demokrasiden ekonomiye ve özellikle de teknolojiye kadar her alanda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde 2053
ve 2071 vizyonlarını hayata geçireceklerine yürekten inanıyorum. "İstiklalimiz ve istikbalimiz için hep daha ileriye" diyerek, Akıncı TİHA ile bir üst aşamaya geçen çalışmada emeği geçenleri tebrik ediyorum.
MESAJ HEX KODUNA ÇEVRİLDİ
BAYKAR'DAN yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın mesajının aynı zamanda bilgisayar dili ile hex koduna çevrilmiş halinin de gömülü yazılımın içinde yer aldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bayraktar AKINCI TİHA'lar tüm uçuşlarında Sayın Cumhurbaşkanımızın gelecek nesillere ithafen yazdığı ve tarihe not düştüğü bu mesajın dahil edildiği yazılım ile görev yapmakta. Yazılımın içindeki bu mesajla birlikte semalarımızda milyonlarca saat vatanımıza ve milletimize hizmet edecektir."